Test – Manette sans fil SEGA Saturn Pro de Retro-Bit : entre hommage et modernité

Depuis plusieurs années, Retro-Bit s’est imposé comme un acteur majeur de la scène rétro, en proposant des accessoires sous licence officielle pour les consoles SEGA. Leur dernière création, la manette sans fil SEGA Saturn 2.4GHz Pro, entend concilier fidélité au design d’origine et améliorations modernes. Proposée avec un double récepteur compatible SEGA Saturn et USB, cette manette vise aussi bien les puristes que les amateurs de rétrogaming sur plateformes modernes. Nous l’avons testée pendant plusieurs sessions de jeu sur console d’origine et sur Raspberry. Voici notre verdict.

Un design fidèle, modernisé avec subtilité

Dès le déballage, la nostalgie opère. La forme générale de la manette reprend fidèlement celle de la manette japonaise de la SEGA Saturn – considérée par beaucoup comme l’une des meilleures jamais conçues, notamment pour les jeux de combat 2D. La prise en main est toujours aussi agréable : les courbes tombent parfaitement sous les doigts et la finition en plastique mat donne une impression de qualité.

Mais Retro-Bit ne s’est pas contenté d’un simple copier-coller. Cette version « Pro » intègre des sticks analogiques discrets (semblables en taille à ceux des Joy-Con de Nintendo), deux boutons supplémentaires à l’arrière (ZL et ZR), ainsi que les indispensables boutons Home et Select pour une compatibilité optimale avec les plateformes modernes. Les gâchettes L et R, bien que numériques, conservent un clic ferme et précis.

Connectivité et autonomie : une manette Saturn vraiment pratique

La manette Retro-Bit se connecte via une liaison 2.4GHz, réputée pour sa faible latence. Deux dongles sont fournis dans la boîte : un pour la SEGA Saturn et un autre en USB pour PC, Mac, Raspberry Pi, Nintendo Switch ou encore PlayStation 3. Le jumelage est quasi instantané et la portée sans fil atteint sans difficulté les 10 mètres promis par le constructeur.

Côté autonomie, la batterie de 500 mAh assure une vingtaine d’heures de jeu, soit largement de quoi enchaîner les longues sessions rétro. La recharge s’effectue via un câble USB-C fourni.

Une croix directionnelle Saturn toujours au top

S’il y a un domaine où la manette SEGA Saturn a toujours excellé, c’est bien sa croix directionnelle. Cette version Retro-Bit ne déçoit pas : la croix reprend le design en disque en quatre segments, avec une précision exemplaire. Les amateurs de jeux de baston comme Street Fighter Alpha 3 ou X-Men vs. Street Fighter y trouveront un outil de choix, notamment pour les quarts et demi-cercles.

Les six boutons en façade (X, Y, Z, A, B, C) sont bien espacés et réactifs. Le « feeling » est légèrement plus ferme que sur la manette originale, ce qui peut surprendre au début, mais s’avère agréable après quelques heures de jeu.

Des sticks analogiques à double tranchant

Les sticks analogiques sont sans doute l’ajout le plus clivant. S’ils offrent une compatibilité accrue avec les jeux modernes ou les émulateurs, leur petite taille rend leur utilisation parfois imprécise, notamment pour les jeux nécessitant des mouvements subtils en 3D. En revanche, leur technologie à effet Hall (qui évite la dérive) est un vrai plus à long terme. Dans les jeux comme Sonic R, NiGHTS into Dreams ou Panzer Dragoon, leur présence est appréciable, même si leur placement reste un compromis.

Malheureusement, l’absence de gâchettes analogiques se fait sentir dans certains titres. Daytona USA, par exemple, utilise les gâchettes pour gérer l’accélération de manière progressive. Ici, les boutons L et R sont purement numériques, ce qui limite la précision dans ces cas de figure.

Compatibilité et firmware perfectible

Lors de notre test, quelques soucis de compatibilité sont apparus, notamment avec Sonic Jam sur Saturn, où le stick analogique provoquait des mouvements involontaires dans les environnements 3D. Retro-Bit a annoncé travailler sur une mise à jour de firmware pour corriger ce problème, ce qui est rassurant, mais montre que la compatibilité n’est pas encore parfaite.

Sur PC et Switch, la manette est reconnue sans difficulté. Elle fonctionne parfaitement avec les émulateurs comme RetroArch ou Mednafen, et permet même de jouer à des titres modernes du type Shovel Knight ou Celeste avec une ergonomie rétro très plaisante.

Conclusion : une excellente manette, avec quelques compromis

La manette sans fil SEGA Saturn 2.4GHz Pro de Retro-Bit est une très belle réussite. Elle parvient à moderniser l’un des meilleurs pads 2D jamais conçus tout en respectant son héritage. La qualité de fabrication est au rendez-vous, la croix directionnelle est exceptionnelle, et la connectivité 2.4GHz assure un confort de jeu optimal.

Certes, les sticks analogiques auraient mérité un format plus ergonomique, et l’absence de gâchettes analogiques bride légèrement son utilisation sur certains titres Saturn. Mais dans l’ensemble, Retro-Bit propose ici une manette polyvalente, aussi bien pensée pour les fans de la Saturn que pour les amateurs de retrogaming multiplateforme.

