Street Fighter 6 débarque sur la Switch 2

Ça y est : la Nintendo Switch 2 a enfin dévoilé toute sa fiche technique, et arrivera dans nos salons à partir du 5 juin 2025. La firme du plombier italien a également promis quelques jeux de tous genres, exclusifs à sa console le jour même de sa sortie. Parmi eux figurent Street Fighter 6, le dernier jeu de combat de Capcom. Il embarquera notamment quelques fonctionnalités exclusives à la Switch 2, pour une expérience de jeu unique. On vous fait le point.

Street Fighter 6 : bande-annonce et gameplay

Après son succès sur les consoles de salon et PC, une autre franchise de jeu de combat compétitif rejoint enfin la console hybride de Nintendo. Hier, lors du Nintendo Direct, la firme annonce l’arrivée de Street Fighter 6 en exclusivité sur la Switch 2. Il est le donc troisième jeu de combat à rejoindre l’univers de Nintendo, après Mortal Kombat 1 et Guilty Gear -Strive-.

Ci-dessous la bande-annonce :

Comme sur les versions consoles et PC, l’édition Switch 2 de Street Fighter 6 propose des matchs 1v1 en mode multijoueur. Vous pouvez également affronter d’autres combattants en mode sans fil local, dans lequel vous pouvez affronter des joueurs qui possèdent la Nintendo Switch 2. Enfin, il y a les matchs d’avatars, où vous pourrez utiliser votre combattant personnalisé du mode World Tour en mode sans fil local.

Quid des nouveautés ?

Cette nouvelle version de Street Fighter 6 est également l’occasion pour les fans de la licence de tester les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2. Le jeu propose donc 3 modes exclusifs à la console :

Mode Tabletop : ce mode, qui est le plus basique, permet à deux joueurs de jouer à Street Fighter 6 en utilisant les Joy-Con et avec la tablette posée sur une table. Bien sûr, ils peuvent choisir parmi les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique selon leur habitudes et niveau sur le jeu.

Gyro Battle : au lieu d'exécuter les commandes avec des boutons, les deux joueurs utilisent des commandes de mouvement dynamiques en faisant bouger leur Joy-Con. Les mêmes règles que les matchs à un contre un s'appliquent sur ce mode.

Calorie Contest : ce mode exclusif permet aux joueurs d'utiliser leurs Joy-Cons pour effectuer diverses actions, telles que des attaques spéciales et des super-arts. Chaque action bien exécutée fait monter la jauge de calories.

Côté contenu, Street Fighter 6 proposera de nouvelles figurines amiibo pour Luke, Jamie et Kimberly. Des cartes amiibo avec le Starter Pack comprenant tous les personnages de l’Année 1 seront également disponibles. En les chargeant sur le jeu, ils débloquent du contenu exclusif et des options de personnalisation. Vous pouvez entre autres débloquer des fonds d’écran et des cadres photo spécifiques à chaque personnage, des bandes-sons ou encore un fond d’écran.

Street Fighter 6 sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, au même temps que la sortie de la console. Il sera disponible en deux éditions :