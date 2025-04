On connaît déjà la date de sortie du deuxième Alpha Lab de 2XKO !

Après 6 mois d’affinage et de rééquilibrage, Riot Games revient pour dévoiler les nouveautés apportées sur leur prochain jeu de combat 2v2 2XKO. Et quoi de mieux pour tester ces nouvelles mécaniques qu’un Alpha test ? Afin de permettre aux joueurs de découvrir les dernières mises à jour et d’apporter leurs retours aux développeurs, Riot vient donc d’annoncer le déploiement d’un nouvel Alpha Lab pour de 2XKO. Bonus : Jinx sera de la partie.

2XKO : un Alpha Lab 2 très attendu…mais limité

Assez cuisiné, place au combat ! Après avoir présenté les nouvelles mécaniques implémentées sur 2XKO, Tom Cannon et son équipe de développement annoncent officiellement la date du deuxième Alpha Lab du jeu. Il se tiendra du 18 au 20 avril 2025, et sera jouable sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Malheureusement, l’Alpha Lab 2 de 2XKO ne sera pas accessible à tout le monde. Si vous résidez aux États-Unis, au Canada ou au Brésil, félicitations : vous aurez une chance de tester le jeu en avant-première. Les joueurs déjà inscrits au premier Alpha Lab seront également automatiquement inscrits à l’Alpha Lab 2. Si vous ne l’êtes pas encore, créez un compte Riot et rendez-vous sur le site officiel de 2XKO. Les joueurs sélectionnés recevront ensuite un e-mail contenant les instructions pour accéder au jeu.

Durant l’Alpha Lab 2 de 2XKO, les joueurs auront l’occasion de tester les mécaniques nouvellement implémentées dans le jeu. Parmi elles, il y a les nouvelles Fuses, le mode classé ou encore l’ajustement des Ultimates. Nous avons déjà couvert une partie de ces mécaniques dans un article, que nous vous invitons vivement à lire.

Enfin, côté roster, l’Alpha Lab 2 proposera 7 champions jouables. Braum, Ekko, Yasuo, Darius, Ahri et Illaoi feront donc leur retour dans le jeu, cette fois avec Jinx.

2XKO – Alpha Lab 2

Le nombre de champions de 2XKO dévoilé

À part les informations sur le prochain Alpha Lab, nous connaissons désormais le nombre des champions jouables à la sortie de 2XKO. Le directeur Shaun Rivera a lui-même confirmé l’information en répondant de manière assez ouverte à un fan sur Discord.

“Nous aurons 10 champions jouables au lancement. Nous savons qu’il s’agit d’un nombre inférieur à celui auquel vous vous attendiez. Mais lorsque nous avons dû faire un compromis entre l’inclusion d’un plus grand nombre de champions, ce qui a eu pour effet de retarder la date de sortie, et la possibilité de mettre le jeu entre vos mains plus tôt, nous avons préféré cette dernière option.”

“Nous pensons également que le fait d’expérimenter ces champions en solo ou en duo permettra aux joueurs de s’y plonger dès le début. Le fait que nous soyons un jeu à service en direct signifie qu’il ne fera que s’améliorer grâce à la sortie de nouveaux champions et aux mises à jour de la jouabilité”, ajoute Rivera dans sa déclaration.

C’est donc officiel : 2XKO proposera 10 personnages jouables à sa sortie. Nous en connaissons déjà 7, reste à voir qui intégreront les 3 slots vides.