Venom rejoint officiellement le roster de Guilty Gear -Strive- 

Clap de fin pour l’ARC World Tour 2024. Et comme promis, Arc System Works a annoncé l’arrivée du deuxième DLC de Guilty Gear -Strive lors de l’évènement. Avant le top 8 du jeu, le développeur japonais a dévoilé la bande-annonce de gameplay de Venom. Il intégrera le roster de Guilty Gear -Strive- dès aujourd’hui, à juste quelques heures après la publication du trailer.

La bande-annonce de Venom :

Le week-end du 22 mars dernier, à Los Angeles, se sont déroulées les finales de l’ARC World Tour 2024. L’évènement e-sportif a réuni les meilleurs joueurs du monde sur Granblue Fantasy Versus Rising, Under Night In-Birth 2 et Guilty Gear -Strive-. D’ailleurs, ce dernier est le main event du week-end, et Arc System Works en a bien sûr profité pour dévoiler le deuxième DLC de la saison 4 : Venom. Selon le développeur japonais, sa sortie a été retardée afin de disposer de suffisamment de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs.

Voyez le résultat par vous-même :

Comme sur les précédents opus de Guilty Gear, Venom dispose comme armes une queue et des boules de billard. En appuyant sur un bouton spécifique, le joueur peut les positionner sur l’écran puis les faire rebondir partout sur l’écran pour attaquer l’adversaire à distance. Venom semble également posséder quelques movesets de Robo-Ky, qui, cette fois, devient l’acolyte du personnage.

Quelques heures après la bande-annonce de gameplay, Arc System Works a également dévoilé un aperçu de tous les coups spéciaux de Venom avec leurs propriétés. Vous pouvez les voir dans la vidéo ci-dessous :

Fonctionnalités supplémentaires à venir dans Guilty Gear -Strive- après Venom

À part la bande-annonce de Venom, Ken Miyauchi, le producteur de Guilty Gear -Strive-, a également annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Parmi elles, il y a la très attendue frame data, qui sera disponible dans le mode entraînement courant mai 2025.

Les matchs classés bénéficieront également d’une nouvelle mise à jour entre juin et août de cette année. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de s’affronter sans passer par le lobby en ligne. Cette fois, les rangs sont évalués par personnage, et non par joueur. Ils changeront en fonction des points gagnés lors des matchs classés.

Après Venom, Unika, l’antagoniste de la série animée Guilty Gear -Strive- Dual Rulers, arrivera dans le jeu en mai. Elle sera suivie de Lucy de Cyberpunk Edgerunners, prévue pour l’été 2025. Unika sera jouable en exclusivité à Evo Japan 2025 en tant qu’essai anticipé, du 9 au 11 mai prochain.

Venom est disponible dès le 24 mars pour les détenteurs du Season Pass 4 de Guilty Gear -Strive-.