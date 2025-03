On connaît maintenant la date de sortie de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

À part le très attendu Bleach: Rebirth of Souls, un titre du même genre est également très attendu par les fans d’anime fighting games. Dévoilé l’année dernière, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 dévoile enfin sa date de sortie. Aniplex, SEGA et CyberConnect2 ont publié un nouveau trailer, marquant ainsi le début des précommandes. Plateformes, éditions disponibles…on vous fait le point.

Les fans de Tanjiro Kamado et les jeux de combat d’arène peuvent maintenant se réjouir. Après l’exhibition de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 au Jump Festa 2025, Aniplex, SEGA et CyberConnect2 lèvent enfin la voile sur la date de sortie de leur jeu dans une nouvelle bande-annonce. The Hinokami Chronicles 2 arrivera donc sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC via Steam le 1er août au Japon. Il sera ensuite disponible en Occident le 5 août.

Vous pouvez apprécier le trailer dans la vidéo ci-dessous :

SEGA a également dévoilé les différentes éditions disponibles du jeu. L’édition numérique deluxe (69.99 euros) embarquera le jeu de base, deux clés de déverrouillage de Kyojuro Rengoku,Tengen Uzui, ainsi que Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa et Gyomei Himejima. Le kimono de Tanjiro, d’Inosuke dans le quartier des plaisirs et la tenue de shinobi de Tengen Uzui seront également disponibles. Pour les éditions numérique et physique standard (59,99 euros), ils comprendront le jeu de base et deux clés de déverrouillage Kyojuro Rengoku et Tengen Uzui.

Les précommandes numériques de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sont déjà ouvertes depuis le 3 mars dernier. Si vous voulez vous en procurer une, vous recevrez en guise de bonus un accès au jeu à partir du 31 juillet 2025. Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji seront également jouables en tant que combattants.

Attention : Les précommandes sont disponibles sur toutes les plateformes à l’exception de la Switch. Pour cette dernière, elle suivra à une date ultérieure.