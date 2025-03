Dark Mass : ce jeu d’horreur psychologique vous fera plonger dans les profondeurs sous-marines 

L’immensité et la profondeur de la mer provoquent-elles des crises d’anxiété en vous ? Si la réponse est oui, ce jeu vous enlèvera l’envie de faire de la plongée à tout jamais. Le studio espagnol Path Games a annoncé Dark Mass, un nouveau jeu d’horreur effrayant qui se déroule entièrement sous l’eau. Une “première expérience d’horreur entièrement sous-marine”, qui sera à coup sûr un cauchemar pour les thalassophobes…

Dark Mass, de quoi ça parle ?

Fondé en 2017, Path Games est un studio basé à Barcelone avec pour but d’offrir une expérience d’horreur interactive. Pour cela, il mise sur un gameplay unique et des décors immersifs, misant plus sur une atmosphère pressante que le gore. Après leur jeu d’horreur de 2022 Insomnis, le studio revient cette année pour annoncer leur prochain titre, baptisé Dark Mass.

Tout comme leur premier projet, Dark Mass est un jeu d’horreur psychologique qui se joue à la première personne. Le jeu se passe dans un décor sous-marin, un concept visant à réveiller la peur des profondeurs dans chacun des joueurs. Ces derniers enfileront la combinaison d’Alice, une exploratrice des fonds marins.

Avec l’aide de son frère Reed, la protagoniste part enquêter sur l’épave d’un navire coulé. Mais une simple mission devient rapidement une grande et surprenante découverte lorsqu’ils se trouvent devant un manoir englouti et étrangement intact. Et malheureusement, en pénétrant dans le manoir, Alice se retrouve rapidement piégée dans ses vieux murs. Elle comprend également qu’elle n’est pas seule dans le sinistre bâtisse…

Appréciez la bande-annonce de Dark Mass dans la vidéo ci-dessous. Nous tenons à vous prévenir, les images sont très réalistes et peuvent choquer les thalassophobes :

Avec Dark Mass, Path Games promet plus d’heures de jeu que la plupart des jeux d’horreur psychologique. Le studio espagnol estime qu’il faudra entre quatre et six heures pour terminer une seule partie du jeu. Les choix des joueurs au cours de leur progression impacteront également la narration du jeu. De ce fait, ils pourront y rejouer et choisir une autre décision pour changer le cours de l’histoire.

Dark Mass n’a pas encore de date de sortie, mais Path Games envisage un lancement à l’automne 2026. Le jeu est actuellement en cours de développement pour la PS5, Xbox Series X|S et PC.