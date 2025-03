Silent Hill f dévoile enfin son histoire et son univers dans une nouvelle bande-annonce

Après le succès du remake de Silent Hill 2, Konami revient pour dévoiler plus de détails sur Silent Hill f, le nouvel opus majeur de la licence. Se déroulant au Japon, le jeu promet une atmosphère oppressante et du gore, scénarisé par l’écrivain Ryukishi07. Dans une nouvelle bande-annonce, Konami a partagé un aperçu plus précis de l’intrigue de Silent Hill f, son décor et de son gameplay. Alors, que nous réserve ce nouvel opus ? Réponse dans cet article.

Que nous réserve Silent Hill f ?

Tout était calme dans la ville brumeuse de Silent Hill, après l’annulation du projet Silent Hills de 2014. Depuis, la licence phare de Konami est restée muette, jusqu’en 2022 où Silent Hill f est annoncé dans un teaser mystérieux. Il faudra attendre 3 ans avant que Konami lève le voile sur le jeu, révélant ainsi les détails majeurs de son contenu.

Lors de la Silent Hill Transmission du 13 mars dernier, Silent Hill f se dévoile dans une nouvelle bande-annonce glaçante. Le jeu se déroule alors dans le Japon des années 1960, dans le village fictif d’Ebisugaoka. Les joueurs incarnent une jeune fille nommée Shimizu Hinako, une adolescente ordinaire. Toutefois, sa vie bascule lorsqu’un mystérieux brouillard s’abat soudainement sur la ville. Et comme dans les précédents opus, le brouillard apporte son lot de cauchemars dans lequel la protagoniste devra survivre.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : The Occultist, le jeu d’horreur psychologique de Daedalic Entertainment, ne sortira pas cette année

Retour aux sources

Vu les artistes derrière la conception Silent Hill f, le jeu ne peut que délivrer du gore et de l’oppression. On pourra par exemple compter sur l’expertise du Ryukishi07 pour le scénario, ce dernier étant connu pour sa série d’horreur Higurashi When They Cry. Akira Yamaoka, le génie derrière la magnifique bande-son de Silent Hill 2, reviendra également pour composer une partie de la musique de Silent Hill f.

Coté gameplay, le jeu se déroule très loin des racines de la licence. Néanmoins, il apportera la même architecture claustrophobe, rendant les premiers jeux Silent Hill si terrifiants. Le producteur de la série, Motoi Okamoto, a également révélé le processus de création de Silent Hill f dans son interview. “Je crois que la série Silent Hill est née du mélange de l’essence de l’horreur japonaise et de l’essence de l’horreur occidentale. Cependant, comme elle était basée en Occident depuis longtemps, l’influence japonaise semblait s’estomper. C’est ainsi que nous nous sommes dit : Et si nous allions dans la direction opposée et que nous faisions un jeu d’horreur 100 % japonais ? Et ce jeu en est le résultat”.

Silent Hill f n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez déjà le wishlister sur vos machines favorites. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store.