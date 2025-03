MSI impressionne au CloudFest 2025 avec ses serveurs innovants

MSI, leader dans les solutions de serveurs haute performance, a marqué les esprits au CloudFest 2025. En dévoilant ses serveurs de nouvelle génération, MSI redéfinit l’avenir de l’informatique en nuage. Ce salon, tenu à Rust en Allemagne, a été l’occasion parfaite pour MSI d’afficher ses dernières innovations technologiques.

Les innovations présentées par MSI au CloudFest 2025

Lors du CloudFest 2025, MSI a impressionné avec ses serveurs ORv3, DC-MHS et NVIDIA MGX AI. Les serveurs ORv3 se concentrent sur la modularité et la normalisation. Cela assure une intégration fluide et une croissance rapide. De leur côté, les serveurs DC-MHS offrent une flexibilité modulaire inégalée. Quant aux serveurs NVIDIA MGX AI, ils promettent des performances incroyables pour l’IA et les charges de travail HPC.

Serveurs DC-MHS pour une flexibilité modulaire

Les serveurs DC-MHS, intégrés aux processeurs AMD EPYC™, proposent une densité de calcul remarquable. Conçus pour des infrastructures modernes, ces serveurs s’adaptent à diverses exigences grâce à la modularité. Équipés de slots DIMM DDR5 et PCIe 5.0, ils garantissent une évolutivité sans faille. Cela sécurise une infrastructure agile, efficace et durable pour les entreprises.

Haute performance et évolutivité avec Intel et NVIDIA

Les plateformes MSI basées sur Intel et NVIDIA ne sont pas en reste. Le serveur CX270-S5062, par exemple, utilise les processeurs Intel® Xeon®. Il est conçu pour des tâches cloud intensives. De plus, le serveur CG480-S5063 pour AI et HPC est parfait pour des performances de calcul élevées. Il combine les atouts des processeurs Intel Xeon et des GPU NVIDIA, offrant un accès rapide aux données.

En conclusion, MSI se positionne en avant-garde de l’informatique en nuage. Avec ses solutions innovantes, elle répond aux besoins changeants du marché. Cette démonstration lors du CloudFest 2025 confirme sa capacité à conduire l’innovation dans les centres de données. Avec des performances et une flexibilité inégalées, MSI aide les entreprises à prendre le virage du futur. Restez connectés pour découvrir comment ces avancées transformeront le paysage numérique mondial.

