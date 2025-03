L’Apple Watch SE en plastique peine à voir le jour

Voilà maintenant un certain temps que l’on entend parler du projet d’Apple Watch SE en plastique. La firme à la pomme travaillerait effectivement sur une version en plastique de l’Apple Watch qui serait plus adaptée aux enfants. Mais aussi, plus abordable en termes de prix. Néanmoins, il semblerait que l’entreprise rencontre plus de difficultés que prévu à sortir ce nouveau produit.

Les équipes d’Apple ne trouvent pas de compromis sur le design et le coût de la nouvelle Watch SE

Lors du dernier événement de septembre 2024, l’entreprise n’avait fait aucune mention d’une nouvelle Watch SE. Selon Mark Gurman, le célèbre analyste chez Bloomberg, c’est parce que le design en plastique du prochain modèle SE est en sérieuse difficulté. Apparemment, il y aurait non seulement des conflits internes à propos du boîtier en plastique mais la production s’avèrerait également onéreuse.

Apparemment, l’équipe de design n’apprécie pas l’esthétique du produit. Il en serait de même pour l’équipe opérationnelle qui a du mal à proposer un boîtier qui coûte moins cher que celui en aluminium. Les obstacles que rencontre Apple seraient si grands que le doute planerait sur le lancement de ce produit.

Apple a encore six mois pour lancer une nouvelle Apple Watch

On est ainsi en droit de se demander si Apple parviendra à surmonter ces obstacles. D’autant plus que la concurrence dans le domaine des montres connectées est actuellement féroce. Cette stagnation d’Apple pourrait ainsi lui coûter cher. Malgré tout, l’attente d’une Apple Watch SE plus accessible semble indiquer que cette innovation possède un potentiel non négligeable. Pour le moment, Apple n’a pas indiqué si le projet allait se poursuivre ou s’arrêter.

En tout cas, l’Apple Watch SE fêtera bientôt ses trois ans cet automne, ce qui laisse à penser que l’entreprise devrait sortir une nouvelle version d’ici six mois environ. Sera-t-elle en plastique ou non ? Mystère. Mais, selon Gurman, le prochain modèle d’Apple Watch Ultra devrait intégrer la fonctionnalité de messagerie par satellite et la connectivité 5G.