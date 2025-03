Test – WWE 2K25 : Un retour fracassant de la licence

Depuis quelques années, la franchise WWE 2K cherche à redorer son blason après des épisodes mitigés. Avec WWE 2K25, Visual Concepts et 2K Sports semblent avoir écouté les critiques et proposent une version améliorée, plus immersive et innovante. Voyons en détail ce que cette nouvelle édition apporte sur PlayStation 5.

Des graphismes et une immersion en nette amélioration

Dès le lancement du jeu, on remarque l’effort colossal apporté aux graphismes et aux animations. Grâce à la puissance de la PS5, WWE 2K25 bénéficie d’un moteur de rendu optimisé avec des textures plus détaillées, des visages plus expressifs et un éclairage dynamique qui ajoute du réalisme aux combats.

Les animations sont beaucoup plus naturelles que dans les opus précédents, notamment grâce à l’amélioration du système Motion Capture. On ressent davantage l’impact des coups, le poids des Superstars et la fluidité des transitions entre les mouvements. La sueur, les expressions de douleur et même la fatigue visible sur les personnages renforcent cette immersion.

L’entrée des catcheurs est plus impressionnante que jamais avec des effets de lumière spectaculaires et une foule plus réactive qui encourage ou hue les Superstars en fonction de leurs actions. Un vrai plus qui donne l’impression de vivre un show en direct.

Les grandes nouveautés de WWE 2K25

Mode “The Island” : une révolution pour le jeu solo et en ligne

L’un des ajouts les plus ambitieux de cette édition est sans conteste le mode The Island. Ce tout nouveau mode propose une carte en monde semi-ouvert composée de quatre districts thématiques où les joueurs peuvent explorer, interagir et combattre. Chaque district possède ses propres défis, missions et tournois, permettant une expérience unique et diversifiée.

Ce mode permet également des interactions multijoueurs en temps réel, avec un maximum de 50 joueurs pouvant se croiser, s’affronter ou même former des alliances. Il apporte une véritable dimension RPG et rappelle certains jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO), ce qui est une première pour la licence.

Le retour des matchs mixtes

Un autre ajout très attendu par les fans est la réintégration des matches intergenres, une fonctionnalité absente depuis plus de 16 ans. Désormais, les catcheurs et catcheuses peuvent s’affronter sans restriction, ce qui offre des affrontements inédits et stratégiques. On peut ainsi voir Becky Lynch affronter Seth Rollins ou Rhea Ripley se mesurer à Roman Reigns.

Nouvelles stipulations de match

Bloodline Rules Match : Inspiré des affrontements de la faction The Bloodline, ce type de match permet d’appeler jusqu’à trois alliés en plein combat, rendant l’affrontement plus chaotique et imprévisible.

: Inspiré des affrontements de la faction The Bloodline, ce type de match permet d’appeler jusqu’à trois alliés en plein combat, rendant l’affrontement plus chaotique et imprévisible. Underground Match : Un combat dans une arène sans cordes, très inspiré des combats de MMA. Pour gagner, il faut obtenir une victoire par KO ou soumission, ce qui change complètement la dynamique du gameplay.

Modes de jeu classiques revisités de WWE 2K25

2K Showcase : L’ère de The Bloodline

Le mode 2K Showcase se concentre cette année sur The Bloodline, avec Paul Heyman comme narrateur. Ce mode permet de revivre les plus grands moments de la faction, avec des matchs fidèlement recréés et des cinématiques impressionnantes. Petite nouveauté : la possibilité d’altérer les résultats et de réécrire l’histoire de la WWE.

MyGM : Le mode gestion encore plus poussé

Le mode MyGM, qui permet aux joueurs de gérer leur propre show WWE, bénéficie de nombreuses améliorations. Il est désormais jouable en ligne jusqu’à quatre joueurs, permettant de rivaliser avec d’autres managers dans une course pour obtenir les meilleures audiences et vendre le plus de tickets.

MyRise : Une carrière plus immersive

Le mode MyRise a également été revu avec une histoire inédite. Cette année, l’intrigue tourne autour de la tentative de domination de la WWE par certaines Superstars de NXT, avec des interventions surprises de Bayley et Kevin Owens. Le mode offre une progression plus narrative, où les choix du joueur influencent réellement le déroulement de la carrière.

Gameplay : Des combats plus dynamiques et réalistes

Les combats dans WWE 2K25 sont plus fluides et stratégiques que jamais. Le système de chain wrestling a été amélioré pour permettre des transitions plus naturelles entre les mouvements. Les contre-attaques sont plus variées et nécessitent un meilleur timing, rendant les affrontements plus techniques et réalistes.

Une autre amélioration notable est l’intelligence artificielle des adversaires, qui s’adapte en fonction du style de jeu du joueur. Par exemple, si vous utilisez souvent des prises aériennes, l’IA tentera de les contrer plus fréquemment en adoptant une stratégie défensive.

Les finishers et signatures sont encore plus spectaculaires, avec des angles de caméra cinématiques qui rendent ces moments mémorables. De plus, le système de soumission a été revu avec un mini-jeu plus intuitif, offrant un équilibre parfait entre réalisme et jouabilité.

Un mode en ligne plus robuste

Le mode en ligne de WWE 2K25 bénéficie d’une connexion plus stable et d’un matchmaking optimisé. The Island est évidemment un ajout majeur, mais les autres modes en ligne, comme les affrontements classiques et les tournois, ont également été améliorés pour offrir une expérience fluide et sans latence.

Une autre nouveauté appréciable est l’introduction d’un système de ligue, où les joueurs peuvent progresser en affrontant d’autres compétiteurs du même niveau. Cela évite les déséquilibres et permet des combats plus équitables.

Conclusion : WWE 2K25, le renouveau tant attendu ?

Avec WWE 2K25, 2K Sports et Visual Concepts livrent un jeu bien plus abouti et immersif que ses prédécesseurs. Les nouvelles fonctionnalités comme The Island, le retour des matchs mixtes et les nouvelles stipulations de combat apportent une vraie fraîcheur à la franchise.

Le gameplay est plus fluide, l’IA plus intelligente et les modes classiques bénéficient d’un lifting appréciable. En termes de graphismes, le jeu exploite pleinement la puissance de la PS5 pour offrir une expérience visuelle impressionnante.

Bien sûr, quelques imperfections subsistent, notamment quelques bugs occasionnels dans les animations et des temps de chargement parfois longs dans The Island. Mais globalement, WWE 2K25 est sans doute l’un des meilleurs jeux de catch jamais créés, et un indispensable pour les fans de la WWE.

