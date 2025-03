LG révolutionne le gaming avec son nouveau portail innovant !

LG Electronics continue de repousser les limites du jeu numérique avec son Portail Gaming. Ce service innovant est déjà accessible dans 19 marchés qui bénéficient de Smart TV LG dotées du webOS 23 ou versions ultérieures. Cette année, LG va encore plus loin en proposant le Portail Gaming sur davantage de plateformes, dont les Smart Monitors et les écrans Lifestyle StanbyME.

Un Hub de jeu complet

Le Portail Gaming agit comme un véritable hub centralisé. Ainsi, il simplifie la découverte de nouveaux jeux et permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux titres préférés. Grâce à des partenariats stratégiques avec des géants du cloud gaming tels que NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, et bientôt Xbox Cloud, la marque propose un éventail impressionnant de jeux pour tous les goûts.

L’interface intuitive du Portail s’ouvre directement depuis l’écran d’accueil. Cela permet une navigation fluide sans nécessiter de consoles ou appareils externes. Les utilisateurs ont accès à une liste d’applications complète, incluant les jeux du webOS disponibles via télécommande, des jeux récemment utilisés et d’autres options personnalisées.

Une expérience de jeu personnalisée avec LG

Avec le menu My Page, LG offre une personnalisation poussée de l’expérience gaming. Ce hub permet de suivre en un clin d’œil les résultats, badges et progrès des utilisateurs. Le menu My Games permet de créer une liste de jeux personnalisée pour ne rien rater des nouvelles sorties.

En termes de performance, les téléviseurs LG prennent en charge la 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des jeux fluides et sans déchirure. Compatibles avec NVIDIA G-SYNC et certifiés AMD FreeSync Premium, ces téléviseurs s’imposent comme des alliés des gamers passionnés.

Performance et innovation

En lançant les téléviseurs OLED evo avec VRR 4K 165 Hz, LG frappe un grand coup. Ces modèles certifiés ClearMR 10000 par VESA assurent des mouvements clairs même dans les scènes les plus rapides. LG réitère ainsi son engagement à offrir une expérience de jeu exceptionnelle à ses utilisateurs.

LG est déterminé à enrichir l’expérience utilisateur sur ses écrans avec le Portail Gaming. Plongez dans cette aventure numérique et partagez vos impressions sur cette nouvelle ère du gaming en suivant les développements sur le LG Newsroom.