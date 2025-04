Philips et AOC présentent leur line-up d’écran pour la fin d’année

À l’occasion d’un évènement presse, AOC et Philips présentent les nouveautés d’écran pour l’année 2025. Il y a de tout, tant en termes de résolution que de taux de rafraîchissement ou de prix. Le but est de couvrir toutes les gammes, pour la plupart des usages. Vous devriez trouver votre bonheur dans les nouveautés.

Écran AOC 600 Hz ou UHD 240 Hz, le haut de gamme fait envie

Parmi la flopée d’écrans annoncée, 8 pour être précis, les prix vont de 239 à 899 euros, cela couvre donc une gamme complète. Pour commencer, la grosse nouveauté chez AOC, c’est un écran à 600 Hz, en 24 pouces, dédié au gaming professionnel. Cependant, nous n’avons pas pu prendre en main l’écran à son maximum. Pour autant, il semble bluffant sur le papier. Il sera proposé prochainement au prix de 699 euros (quasi 1 € le Hz, ce n’est pas trop mal).

AGON PRO AG276UZD, UHD et 240 Hz en QD-Oled AGON PRO AG246FK6 (600 Hz baby)

On retrouve également un très bel écran en 240 Hz, UHD et QD-OLED. Les caractéristiques sont dantesques sur le papier et le prix est relativement serré. Le moniteur est proposé pour 899 euros, là où habituellement, on dispose d’une résolution QHD à la place. En plus de ces deux écrans haut de gamme, Philips et AOC actualisent leurs références actuelles, avec quelques caractéristiques techniques améliorées. Vous pouvez retrouver des tableaux récapitulatifs par marque plus loin dans l’article.

Des écrans Philips et AOC abordables avec des specs excellentes

En plus des écrans haut de gamme, des vitrines des marques AOC et Philips, il y a aussi des technologies qui arrivent sur l’entrée de gamme. Pour le prix, on sera forcément sur du LCD, n’attendez pas du QD Oled ou de l’OLED. Pour autant, on retrouve de l’UHD en dual framerate, avec trois écrans à moins de 400 euros. Les trois écrans ont de l’UHD à 160 Hz ou du FHD à 320 Hz. À quelques caractéristiques techniques différentes, notamment entre Philips et AOC, les AOC U27G4R, Philips 27M2N3800A et Philips 27M2N5901A sont sensiblement similaires.

Pour des écrans plus traditionnels, on retrouve également une line-up de 3 écrans en QHD à 240 Hz, avec possibilité d’OverClock à 260 Hz. Les trois écrans sont sous les 259 euros, ce qui est très abordable pour de telles caractéristiques techniques. Les différences entre les trois écrans sont vraiment minimes, cela relèvera de préférences en termes de design essentiellement.

Petit récap’ des écrans Philips et AOC

Si vous souhaitez en savoir plus sur les écrans de Philips et AOC, voici un petit tableau récapitulatif par marque, des caractéristiques clefs, les prix et date de sortie si nous avons l’information.

Philips Evnia

Modèle Technologie Taille Résolution Rafraîchissement Particularité Prix (€) Sortie 49M2C8900 QD-OLED Courbé 48.9″ Dual QHD 240Hz USB-C, Ambiglow 1 139,00 2025 49M2C8900L QD-OLED Courbé 48.9″ Dual QHD 144Hz Ambiglow – 2025 32M2N8900 QD-OLED 31.5″ UHD 240Hz USB-C, Ambiglow 1 089,00 2025 34M2C8600 QD-OLED Courbé 34″ WQHD 175Hz Ambiglow – 2025 34M2C6500 QD-OLED Courbé 34″ WQHD 175Hz Ambiglow – 2025 27M2N8500 QD-OLED 27″ QHD 360Hz Ambiglow – 2025 32M2C5501 VA Courbé 32″ QHD 180Hz Ambiglow 299,00 2025 34M2C5501A VA Courbé 34″ WQHD 180Hz Ambiglow – 2025 27M2C5501 VA Courbé 27″ QHD 180Hz Ambiglow – 2025 27M2C5201 VA Courbé 27″ QHD – Ambiglow – 2025 27M2N5901A IPS 27″ UHD / FHD 160Hz / 320Hz Ambiglow, USB-C, HDR400 399,00 Sep 2025 27M2N3800A Fast IPS 27″ UHD / FHD 160Hz / 320Hz HDR400, haut-parleurs 329,00 Jun 2025 27M2N3501PA Fast IPS 27″ QHD 240Hz (OC 260Hz) HDR400, haut-parleurs 259,00 Jun 2025 27M2N3201A Fast IPS 27″ FHD 180Hz Ambiglow, HDR10 189,00 2025 24M2N3200NF IPS 24″ FHD 144Hz – – 2025

AOC Gaming