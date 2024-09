Ken et Chun-Li (Street Fighter) rejoignent le roster de Fatal Fury : City of the Wolves

Et un crossover de plus dans le monde des jeux de combat ! Après la collaboration de Cristiano Ronaldo avec SNK, le studio japonais revient pour annoncer deux nouveaux personnages pour son prochain jeu de combat. Cette fois, ce sont Ken Masters et Chun-Li, deux combattants issus de Street Fighter, qui feront leur entrée en tant que DLC dans Fatal Fury : City of the Wolves. Un retour d’ascenseur, après l’arrivée de Terry Bogard et Mai Shiranui, tous deux des personnages de SNK, dans Street Fighter 6.

La bande-annonce de Fatal Fury : City of the Wolves, avec Ken Masters et Chun-Li

Le Tokyo Game Show bat actuellement son plein à Chiba, Japon. C’est également une occasion pour les studios de jeux d’annoncer leur projet. C’est le cas de SNK, qui prévoit de sortir son prochain jeu de combat Fatal Fury : City of the Wolves en 2025. Le studio japonais a alors profité de l’évènement pour annoncer l’ajout de deux personnages jouables dans le roster. Dans une nouvelle bande-annonce, SNK officialise l’entrée des combattants de Street Fighter Ken Masters et Chun-Li dans Fatal Fury : City of the Wolves.

Ci-dessous la vidéo :

Ken et Chun-Li seront donc les premiers DLC payants de la saison 1 de Fatal Fury : City of the Wolves. Selon SNK, la season pass 1 comprendra cinq personnages DLC, avec des dates de sortie déjà prévues. Ken sera le deuxième personnage à être disponible, tandis que Chun-Li sera le quatrième, comme nous le montre le calendrier ci-dessous :

Personnage DLC 1 (encore inconnu) : prévu pour l’été 2025

Personnage DLC 2 (Ken) : prévu pour l’été 2025

Personnage DLC 3 (encore inconnu) : prévu pour l’automne 2025

Personnage DLC 4 (Chun-Li) : prévu pour l’hiver 2025

Personnage DLC 5 (encore inconnu) : début 2026

Avec l’annonce de ces deux personnages de Street Fighter, SNK confirme encore sa rivalité positive avec Capcom. “Pendant des décennies, SNK a eu un profond respect pour Capcom, à la fois une admiration sincère et une rivalité amicale. C’est un honneur de réunir à nouveau les univers de Fatal Fury et de Street Fighter. Cette collaboration est le reflet de ce lien, et nous espérons que les joueurs partagent notre enthousiasme,” ajoute le producteur de City of the Wolves, Yasuyuki Oda.