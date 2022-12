Apple TV+ : la saison 1 de quatre séries disponible gratuitement jusqu’au 3 janvier 2023 (Ted Lasso, The Morning Show…)

Pour les fêtes de fin d’année, Apple souhaite séduire les internautes avec sa plateforme de streaming vidéo : Apple TV+. En effet, la firme à la pomme propose de voir gratuitement la saison 1 de quatre séries originales (plus précisément jusqu’au 3 janvier 2023). Sans grande surprise, cela concerne des contenus ayant plus d’une saison : Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran et For All Mankind.

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple TV+ existe. Cependant, le service de SVOD de la firme à la pomme n’a pas encore largement convaincu les consommateurs, contrairement à Netflix et Disney+. Il n’en reste pas moins que la plateforme propose des séries et films originaux de très bonne facture. D’ailleurs, il est possible d’en regarder certains d’entre eux gratuitement durant les fêtes de fin d’année.

Juste avant Noël, nous avons en effet appris que la saison 1 de quatre séries Apple TV+ étaient accessibles sans abonnement : Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran et For All Mankind. L’objectif ici n’est pas uniquement de faire plaisir aux internautes, mais surtout de les convaincre à s’abonner pour visionner les autres saisons disponibles.

Pour profiter de cette offre exclusive, il suffit simplement de créer un compte Apple et s’y connecter sur la plateforme web d’Apple TV+ ou via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV, TV connectées Samsung, LG et Sony et boitier Android TV (prochainement sur smartphones et tablettes Android).

Dans le cas où vous ne connaissez pas les quatre séries dont la saison 1 est visionnable gratuitement sur Apple TV+, voici leur synopsis :

Ted Lasso – Comédie (avec Jason Sudeikis, Hanah Waddingham et Juno Temple) : Ted Lasso, un entraineur de football américain, va coacher une équipe de foot en Angleterre. Il arrive à combler son manque d’expérience avec optimisme et détermination… et des biscuits.

The Morning Show – Drame (avec Jennifer Anisto, Reese Witherspoon et Steve Carell) : Cette série brosse un portrait moderne et sans concession du monde du travail, du point de vue de ceux qui réveillent l'Amérique avec les célèbres matinales. Découvrez les coulisses d'un univers sans pitié.

Téhéran – Thriller (avec Niv Sultan, Shaun Toub et Glenn Close) : Tamar est une hackeuse du Mossad qui infiltre Téhéran sous une fausse identité pour participer à la destruction d'un réacteur nucléaire iranien. Mais sa mission échoue. Tamar doit alors planifier une opération qui va mettre en danger tous ses proches.

For All Mankind – Drame/Science-fiction (avec Joel Kinnaman, Michael Dorman et Wrenn Schmidt) : Imaginez un monde où la course à l'espace n'aurait jamais pris fin. Suivez le parcours d'astronautes de la NASA, héros et superstars de leur époque, et plonge au plus proche des espoirs et des rêves d'une génération.

