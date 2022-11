Apple TV+ change de stratégie avec l’ajout de films hors contenus originaux

Avec Apple TV+, la firme à la pomme promeut un service de SVOD avec uniquement des contenus originaux : films, séries et documentaires. La stratégie tend désormais à évoluer, pour se rapprocher de celle des acteurs traditionnels du secteur (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+…). Ainsi, le catalogue commence à s’agrémenter de contenus qui ne sont pas made-in Apple ; mais venant directement compléter la sortie de certaines productions originales.

En effet, le mois de septembre 2022 est venu signer l’arrivée de cinq films de Sidney Poitier sur Apple TV+ à l’occasion de la sortie du film documentaire original Sidney. En novembre, la firme à la pomme a réitéré ce schéma en proposant une collection de films de Jennifer Lawrence pour l’arrivée du film original Apple Causeway.

TechRadar a d’ailleurs souligné qu’« nombre de films sous licence n’appartenant pas à la société » a été ajouté au service Apple TV+ aux États-Unis. Le média américain mentionne d’ailleurs que ces films tiers sont proposés en bonus pour des contenus originaux Apple TV+, dont Spirited, Mythic Quest et Causeway. Un peu plus d’une vingtaine de films sont recensés (exemples : Semi-Pro, Old School ou encore Van Wilder).

À noter, il est important de souligner que ces films hors productions originales Apple TV+ seront disponibles sur le service de streaming pour une durée limitée. D’ailleurs, certains d’entre eux disparaitront après le 30 novembre 2022. Pour le moment, le déploiement de films tiers n’a pas encore été exporté à d’autres pays que les États-Unis.

