En 2023, vous pourrez conserver votre numéro de téléphone fixe après un déménagement en France

À partir de 2023, il sera possible de conserver son numéro de téléphone fixe après avoir déménagé en France métropolitaine. Chaque utilisateur aura la possibilité de demander la « portabilité géographique » de son numéro de fixe pour le garder.

La portabilité géographique arrive en France

Jusqu’à présent, lorsque vous déménagiez en France métropolitaine, vous étiez susceptible de perdre votre numéro de téléphone fixe, commençant en 01, 02, 03, 04 et 05. Chaque indicatif correspond à une zone géographique de la métropole : le 01 est pour l’Île-de-France (IDF), le 02 pour le quart nord-ouest, le 03 pour le quart nord-est… Ces cinq parties sont elles-mêmes subdivisées en 412 zones plus petites, appelées zone de numérotation élémentaire (ZNE). Avant 2020, l’utilisateur final devait nécessairement utiliser un numéro correspondant à cette ZNE.

La perte du numéro fixe étant vue comme un point irritant par les clients, l’ARCEP a permis en 2020 la portabilité du numéro si l’utilisateur ne changeait pas d’une des cinq zones géographiques. À partir du 1er janvier 2023, la portabilité géographique concernera tout le territoire métropolitain.

Les cinq zones géographiques en France — Source : ARCEP

Par exemple, si vous habitez à Paris et que vous déménagez à Toulouse, vous pourrez conserver votre numéro de téléphone fixe commençant par 01. Cependant, si vous voulez déménager vers un territoire d’outre-mer, ce ne sera pas possible. De même, si vous habitez en Île-de-France, vous aurez la possibilité de demander à votre opérateur un numéro qui ne commence pas par 01. Tous les numéros fixes sont éligibles à cette nouvelle règle.

À l’instar de la téléphonie mobile, chaque ligne fixe est associée à un RIO (relevé d’identité opérateur). Lors d’un déménagement, il est donc possible d’utiliser ce RIO pour identifier la ligne et effectuer une migration si vous changez d’opérateur. Il suffira d’appeler le 3179 et noter le code RIO à 12 caractères pour le transmettre au nouvel opérateur.

Si vous ne changez pas d’opérateur, il se chargera de conserver votre numéro de téléphone actuel : rien ne lui en empêche désormais.

