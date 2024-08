Street Fighter 6 : Terry Bogard arrive bientôt !

Quand deux licences légendaires dans le monde des jeux de baston se rencontrent, les frontières du jeu vidéo explosent. Et c’est le cas de le dire, car Terry Bogard, un des personnages emblématiques de Fatal Fury et King of Fighters, fait son entrée dans Street Fighter 6. Dévoilé pendant l’Evo 2024, le légendaire loup solitaire rejoint la saison 2 du jeu, après M. Bison. La bande-annonce tant attendue de Terry Bogard vient également de tomber durant la Gamescom Opening Night Live, avec en prime sa date de sortie. Appréciez !

La bande-annonce de Terry Bogard dans la saison 2 de Street Fighter 6 :

Des combos à la sauce King of Fighters sur SF6, qui dit mieux ?

Pour sa première apparition dans Street Fighter, Terry Bogard se dote du même chara design qu’un Ryu ou un Ken. Néanmoins, il garde son éternel costume, le fameux combo casquette/gilet rouge et pantalon en jeans. Les premières secondes de la bande-annonce nous amènent également dans Pao Pao Cafe, une arène emblématique Fatal Fury.

Outre le costume de base, les joueurs pourront débloquer le costume de Terry dans Garou : Mark of the Wolves. Ce dernier sera également disponible dans le prochain Fatal Fury : City of the Wolves, prévu pour Avril 2025.

Côté gameplay, Terry s’adapte au gameplay de SF6. Mais pas seulement : en tant qu’invité, il embarque avec lui son propre arsenal dévastateur. Parmi les coups spéciaux dévoilés dans la bande-annonce, on a les techniques suivantes :

Passing Sway : Un target combo consistant à se déplacer en arrière-plan après une frappe.Terry peut alors réapparaître devant ou derrière son adversaire, et enchaîner avec un Jumping Lariat ou Jumping Knee.

: Un target combo consistant à se déplacer en arrière-plan après une frappe.Terry peut alors réapparaître devant ou derrière son adversaire, et enchaîner avec un Jumping Lariat ou Jumping Knee. Power Wave : Terry lance une boule de feu à ras de terre. La vitesse et la portée du projectile varient selon le bouton choisi par le joueur.

: Terry lance une boule de feu à ras de terre. La vitesse et la portée du projectile varient selon le bouton choisi par le joueur. Buster Wolf : C’est le Super Art de niveau 1 de Terry. Cette technique le projette vers l’avant, le rendant invincible au démarrage.

: C’est le Super Art de niveau 1 de Terry. Cette technique le projette vers l’avant, le rendant invincible au démarrage. Power Geyser : Super Art de niveau 2. Terry provoque une explosion volcanique, pouvant être enchaîné avec un Twin Geyser ou l’emblématique Triple Geyser.

: Super Art de niveau 2. Terry provoque une explosion volcanique, pouvant être enchaîné avec un Twin Geyser ou l’emblématique Triple Geyser. Rising Fang : Le super art de niveau 3 de Terry, combinant ses coups emblématiques sur Fatal Fury.

Terry Bogard sera disponible sur Street Fighter 6 à partir du 24 septembre prochain. Vous pouvez le débloquer avec des Fighter Coins (la monnaie de jeu), via le Year 2 Character Pass ou du Year 2 Ultimate Pass.