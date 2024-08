Concertino G4 : 30 ans de son exceptionnel et éco-conscient avec Sonus Faber

Le maître italien du son, Sonus Faber, a récemment dévoilé ses nouvelles enceintes bibliothèque, les Concertino G4, à l’occasion du trentième anniversaire de la série Concertino. Incorporant les technologies les plus récentes, ces nouvelles enceintes portent fièrement l’héritage de la marque.

Un classic avec une touche moderne

Les Concertino G4 sont des enceintes passives deux voies de type bibliothèque avec bass‑reflex. Les 300 premières paires, appelées Maestro, arborent une plaque en laiton numérotée sur leur flanc en noyer.

La principale nouveauté de ces Concertino G4 est cependant leur châssis en liège, conçu pour limiter les résonances internes et réduire l’utilisation de matériaux d’amortissement. De plus, les parois latérales en noyer massif, déjà présentes sur les modèles précédents, assurent une rigidité extrême à l’ensemble de la structure.

Une esthétique écologique

Sonus Faber a choisi de recouvrir son châssis en liège et son déflecteur avant avec du cuir recyclé et du cuir végétal, créé à partir de sous‑produits d’orange et de cactus par Ohoskin. Cette collaboration avec Ohoskin contribue à donner aux Concertino G4 un look à la fois luxueux et éco-responsable.

Des performances acoustiques inégalées

On retrouve un médium-boomer de 13,3 cm à cône en pulpe de cellulose renforcé. Un tweeter de 28 mm à dôme en soie DAD l’accompagne. Un anneau d’aluminium enserre ce tweeter. Cette configuration garantit une restitution du son précise, dynamique et tridimensionnelle.

L’enceinte propose une sensibilité de 85 dB et une réponse en fréquence de 60 Hz – 25 kHz.

Une harmonie de design

Sonus Faber a également conçu un piétement dédié pour la Concertino G4, avec des inserts en placage de noyer pour un aspect industriel chic. Ces pieds sont vendus séparément.

Les Sonus Faber Concertino G4 seront disponibles à partir de septembre, avec un prix indicatif de 4 750 € la paire. Les pieds optionnels seront proposés à 1 500 € la paire.

La marque italienne continue d’innover en respectant son héritage. Elle intègre les nouvelles technologies tout en s’engageant dans une démarche plus écologique. Alors, êtes-vous prêts à vivre une expérience sonore d’exception avec les Sonus Faber Concertino G4 ? N’hésitez pas à partager vos impressions sur ces nouvelles enceintes de bibliothèque qui promettent une qualité de son irréprochable.