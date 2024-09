Incroyable mais vrai : Cristiano Ronaldo débarque dans Fatal Fury : City of the Wolves !

Qui l’aurait cru ? Et pourtant, ce n’est pas une blague. Aussi improbable que cela puisse paraître, Cristiano Ronaldo fait son entrée dans l’univers de Fatal Fury : City of the Wolves. Dans une annonce sur Twitter (X), l’icône du ballon rond confirme sa collaboration avec SNK et son prochain jeu, prévu sortir l’année prochaine. Un crossover inattendu, qui a secoué autant le monde du football que celui des jeux de combat.

Voir aussi : Street Fighter 6 : Terry Bogard arrive bientôt !

Cristiano Ronaldo, bientôt jouable sur Fatal Fury : City of the Wolves ?

Dans le monde des jeux de baston, il est commun qu’une licence accueille un personnage issu d’une autre franchise. C’est notamment le cas pour Lucy (Cyberpunk Edgerunners), qui sera disponible prochainement sur Guilty Gear -Strive-. Mais SNK a mis la barre encore plus haute, en dévoilant une collaboration avec…Cristiano Ronaldo ! Selon son annonce sur X, le “joueur légendaire rejoint un jeu légendaire”. Il pourrait donc apparaître en tant que personnage dans le prochain jeu de combat de SNK, Fatal Fury : City of the Wolves.

Non, ce n’est pas une plaisanterie. Regardez le tweet ci-dessous :

Inutile de dire que cette annonce de Cristiano Ronaldo a provoqué une vague de surprise sur la twittosphère. La communauté de SNK a également exprimé un mélange de surprise, de confusion, et forcément, de l’indignation. Certes, les apparitions d’invités dans les jeux de combat sont devenues monnaie courante ces dernières années, mais un joueur de foot dans un jeu de combat ? Improbable.

Le premier crossover inattendu dans un jeu de combat reste sans doute l’arrivée de Negan (Walking Dead) dans Tekken 7. Là encore, on peut tolérer, car le personnage dispose d’un panel de coups issus de la série. Mais pour le cas de Cristiano Ronaldo dans Fatal Fury : City of the Wolves, c’est une autre affaire. Difficile de placer un coup de pied renversé sur ses adversaires, à moins qu’il utilise des ballons en tant que projectiles…

Quoi qu’il en soit, l’annonce de la collaboration entre le footballeur et SNK a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux. On ne peut pas reprocher au studio japonais d’attirer l’attention du grand public sur Fatal Fury : City of the Wolves, car la licence est absente de la scène depuis plus de 25 ans. On en saura alors un peu plus lorsque le jeu sortira le 24 avril 2025.