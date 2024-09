Monster Hunter Wilds : on a maintenant la date de sortie !

Il a déjà mis l’eau à la bouche des joueurs avec quelques trailers. Il est également présent sur le stand de PlayStation et de Capcom au Tokyo Game Show 2024. Sa présence était alors inévitable lors du dernier State of Play. Lors de l’événement, Capcom a fait sensation en dévoilant une nouvelle bande-annonce pour Monster Hunter Wilds, cette fois avec la date de sortie du jeu. Ce nouvel opus de la célèbre franchise promet d’emmener les chasseurs dans des environnements encore plus vastes et dynamiques, avec notamment deux nouvelles créatures redoutables à affronter. La chasse est ouverte !

Monster Hunter Wilds, de nouvelles créatures vous attendent en 2025

Depuis le mois de mai, Capcom ne cesse d’abreuver les joueurs de footages alléchantes à travers ses bandes-annonces du très attendu Monster Hunter Wilds. On a par exemple les détails sur l’univers du jeu, les nouvelles mécaniques, les armes, et bien sûr, les monstres à chasser. Après les Balaharas des Plaines venteuses ou encore la Lala Barina de la Forêt écarlate, la quatrième bande-annonce dévoile deux nouvelles créatures aussi magnifiques que redoutables.

Tout d’abord, la Quematrice. Il s’agit d’une wyvern, mélange entre un oiseau et un tyrex. Si vous voulez l’affronter, la créature vous attend dans les Plaines du Vent. De nature pyromane, elle “pulvérise une substance inflammable qui s’enflamme à partir des étincelles qu’elle émet en grattant le sol avec sa queue”, selon le PlayStation Blog.

La bande-annonce dévoile également l’Arkveld, la star de Monster Hunter Wilds. Également appelée “Spectre blanc”, cette créature géante est une “espèce longtemps considérée comme éteinte, dont l’écologie reste entourée de mystère”, selon la description officielle. On ne sait donc pas grand-chose sur le monstre, mais si l’on se fie à la bande-annonce, elle utilise l’électricité pour venir à bout de ses adversaires.

Si cette dernière bande-annonce a réveillé le chasseur en vous, Monster Hunter Wilds vous donne rendez-vous le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ceux qui précommanderont le jeu recevront en bonus l’ensemble d’armures du Chevalier de la Guilde et le talisman du Charme de l’espoir.

Voici la dernière bande-annonce dévoilée pendant le dernier State of Play :