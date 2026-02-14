On a enfin une date de sortie pour Marvel Tokon: Fighting Souls !

Si tout va mal chez Riot Games avec 2XKO, Arc System Works, lui, se prépare à un lancement phénoménal pour son prochain jeu de combat 4v4. Le studio japonais a alors profité du State of Play de jeudi dernier pour annoncer (enfin !) la tant attendue date de sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls. Quatre nouveaux combattants rejoindront également le roster : découvrez-les dans les lignes ci-dessous.

Voir aussi : Tekken 8 : Bandai Namco dévoile les combattants de la Saison 3

Un roster de lancement resserré, mais qui va évoluer

C’est donc officiel : 20 personnages jouables seront disponibles au lancement de Marvel Tokon: Fighting Souls. Parmi les combattants confirmés figurent déjà des figures emblématiques comme Captain America, Spider-Man, Iron Man ou Storm. Arc System Works a également annoncé l’arrivée des Unbreakable X-Men dans le roster lors du State of Play de jeudi dernier. Cette dernière se compose de 4 combattants, dont les suivants :

Storm – Mutante capable de manipuler les éléments, la leader du groupe,

– Mutante capable de manipuler les éléments, la leader du groupe, Magik – Jeune mutante sorcière maniant l’épée mystique Soulsword,

– Jeune mutante sorcière maniant l’épée mystique Soulsword, Wolverine – Le célèbre mutant aux griffes d’adamantium,

– Le célèbre mutant aux griffes d’adamantium, Danger – Une représentation incarnée de l’intelligence artificielle de la Danger Room.

Du contenu additionnel est d’ores et déjà prévu après la sortie, incluant de nouveaux personnages et arènes.

Parmi les annonces marquantes du State of Play, le Episode Mode s’adresse clairement aux joueurs solo. Ce mode narratif proposera une histoire originale, sous forme de motion comics, mêlant dialogues doublés, cinématiques stylisées et combats scénarisés. L’approche vise à respecter l’héritage Marvel tout en y insufflant une sensibilité japonaise des animes fighting games.

Contrairement à ses confrères, Marvel Tokon: Fighting Souls prend le contre-pied des formats traditionnels en misant sur des affrontements 4 contre 4 en tag team. Chaque joueur compose une escouade de quatre héros ou vilains, avec un système de relais dynamiques, d’assistances et de combos en chaîne. Le gameplay promet une action lisible mais nerveuse, fidèle à la signature d’Arc System Works.

Alors, conquis ? Si vous étiez déçus par 2XKO, Marvel Tokon: Fighting Souls vous donne rendez-vous sur PS5 & PC le 6 août 2026.

Ci-dessous la dernière bande-annonce, dévoilée lors du State of Play :