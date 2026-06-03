Microsoft condamne Office 2019 sur l’écosystème Apple dès le 13 juillet

Microsoft s’apprête à tourner définitivement une page majeure pour sa célèbre suite bureautique sur les appareils d’Apple. En effet, Microsoft désactivera la majorité des fonctionnalités d’Office 2019 sur macOS et iOS à compter du 13 juillet 2026, forçant la main aux détenteurs de licences perpétuelles. Cette décision stratégique marque un tournant dans la gestion du cycle de vie des produits de l’éditeur. De plus, cela redéfinit l’accès aux outils de productivité pour des milliers d’utilisateurs.

Un basculement radical vers le mode de lecture seule

Les éditeurs de logiciels suppriment régulièrement le support technique de leurs anciennes applications pour concentrer leurs efforts de développement sur les innovations récentes. Cependant, l’entreprise américaine applique une méthode particulièrement radicale pour cette échéance. Au lieu de simplement priver les usagers de correctifs de sécurité ou d’assistance, la firme restreint drastiquement l’usage quotidien des logiciels.

À partir de la mi-juillet, Word, Excel et PowerPoint basculeront automatiquement dans un mode d’exploitation minimaliste. Le public pourra uniquement ouvrir et imprimer les documents existants. Le système bloquera toute tentative d’édition, de création ou de sauvegarde de fichiers. Cette mesure paralyse concrètement l’outil de travail des acheteurs qui pensaient bénéficier d’une licence logicielle définitive et utilisable à vie.

Des restrictions étendues à plusieurs générations d’appareils Apple

La politique d’extinction logicielle cible un large panel de configurations au sein de l’environnement Apple. Les propriétaires d’une version Office 2021 exécutée sous macOS 11 Big Sur subiront des blocages similaires. Microsoft harmonise ainsi la fin de vie de ses outils sur les anciennes plateformes de bureau d’Apple afin de rationaliser la maintenance de ses infrastructures cloud interconnectées.

Le secteur de la mobilité subit une sentence encore plus sévère. Les applications Office installées sur les smartphones et tablettes fonctionnant sous iOS 16 ou des systèmes antérieurs cesseront totalement de s’ouvrir. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne disposeront même pas du format de consultation minimal prévu pour les ordinateurs de bureau. Cela rendra l’application totalement inutilisable du jour au lendemain.

Les alternatives pour contourner le blocage technologique

Le public concerné doit rapidement envisager des solutions concrètes pour maintenir sa productivité bureautique et éviter toute rupture d’activité. La première option consiste à actualiser le système d’exploitation de la machine pour migrer vers une mouture logicielle récente de Microsoft. Cette transition implique l’achat de la suite Office 2024 ou la souscription à l’offre par abonnement Microsoft 365. Ces deux options sont pleinement compatibles avec les derniers standards de sécurité.

Le marché propose heureusement des alternatives gratuites très performantes pour les utilisateurs désireux de s’affranchir des contraintes financières de l’éditeur. Les outils natifs d’Apple comme Keynote, Pages et Numbers couvrent une grande partie des besoins courants. Les suites open source telles que LibreOffice ou FreeOffice garantissent également une excellente compatibilité avec les formats de fichiers standards sans exiger de dépenses supplémentaires.

Une situation différente pour le public sous Windows

Le géant technologique adopte une stratégie distincte à l’égard de son propre système d’exploitation. Les ordinateurs équipés de Windows conserveront l’accès complet à Office 2019 après la date fatidique du 13 juillet. L’éditeur n’appliquera aucun bridage fonctionnel sur cette plateforme, permettant aux utilisateurs de continuer à modifier leurs documents à leur guise.

La prudence reste néanmoins de mise pour les utilisateurs de PC. L’interruption définitive des mises à jour logicielles expose les machines à des failles de sécurité critiques au fil du temps. Les experts recommandent donc une vigilance accrue lors de la manipulation de fichiers d’origine inconnue sur ces versions obsolètes qui deviennent des cibles privilégiées pour les logiciels malveillants.