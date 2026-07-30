Sony dévoile les 3 jeux PS Plus du mois d’août 2026, avec un excellent survival horror dans la liste

La nouvelle liste des jeux PS Plus pour le mois d’août 2026 est enfin officielle. Dès la fin de ce mois, les abonnés au service pourront enrichir leur bibliothèque avec trois nouveaux titres sans frais supplémentaires. Et cette fois, Sony mise sur une sélection particulièrement variée ! Blockbuster en monde ouvert ou survival horror indépendant, vous aurez une ludothèque bien fournie dès le 4 août prochain.

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Dying Light 2 Stay Human

C’est sans conteste la tête d’affiche de ce mois d’août sur PS Plus. Développé par Techland, Dying Light 2 Stay Human est un jeu d’action en monde ouvert qui plonge les joueurs dans une métropole dévastée où les infectés règnent en maîtres. Dans la peau d’Aiden Caldwell, les joueurs devront alterner entre parkour, exploration et combats particulièrement nerveux pour survivre. Petit bonus : chaque décision peut influencer le destin de la ville.

Avec son immense carte, son cycle jour/nuit et ses nombreuses activités, Dying Light 2 est un incontournable sur PS Plus pour le mois prochain. Ci-dessous la bande-annonce :

Big Walk arrive directement sur PS Plus le 4 août

L’autre surprise de cette sélection est Big Walk, disponible dès son lancement ce 4 août. Misant sur une expérience coopérative, Big Walk invite les joueurs à explorer un vaste monde et résoudre des situations ensemble. Les maîtres mots: « progresser » et « ensemble ».

Signalis

Enfin, Signalis vient compléter la sélection d’août sur PS Plus. Véritable hommage aux classiques du survival horror, le jeu développé par rose-engine s’est rapidement forgé une solide réputation auprès des amateurs du genre. Pour les joueurs qui apprécient les expériences narratives et horrifiques, il s’agit sans doute de la plus belle découverte de cette sélection.

Regardez :

Les trois jeux seront disponibles au téléchargement du 4 août au 1er septembre 2026. Les abonnés PS Plus Essential, Extra et Premium pourront les ajouter à leur bibliothèque durant cette période pour en profiter à vie. Bien sûr, à condition que leur abonnement reste actif !