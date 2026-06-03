Apple déploie iOS 26.5.1 pour résoudre la panne de recharge des iPhone 17 et iPhone Air

Apple vient de publier une mise à jour corrective cruciale pour les possesseurs des iPhone 17 et iPhone Air. Ce micrologiciel cible spécifiquement un défaut technique particulièrement handicapant qui perturbait le quotidien des utilisateurs de téléphones de dernière génération depuis plusieurs semaines.

Un correctif ciblé pour ranimer les batteries à plat des iPhone 17 et iPhone Air

Apple destine exclusivement la mise à jour iOS 26.5.1 aux propriétaires d’iPhone Air, d’iPhone 17, d’iPhone 17 Pro et d’iPhone 17 Pro Max. En effet, le constructeur californien admet officiellement l’existence d’une anomalie. Cette dernière bloque l’alimentation filaire lorsque l’accumulateur d’énergie de l’appareil descend en dessous du seuil critique des 0 %.

Les premières alertes ont émergé à la fin du mois d’avril sur des plateformes d’entraide comme Reddit et iFixit. Les témoignages décrivaient tous le même scénario. Concrètement, un smartphone totalement déchargé refusait systématiquement de redémarrer lors d’un branchement classique via le port USB-C. Pour contourner ce blocage et réactiver le système, les utilisateurs devaient obligatoirement recourir à une station de charge sans fil compatible avec les technologies MagSafe ou Qi. Avant le déploiement de cette maintenance logicielle, la marque à la pomme conservait un mutisme complet sur cette défaillance.

Si vous possédez l’un de ces modèles récents, nous vous conseillons de planifier cette installation rapidement pour éviter de vous retrouver bloqué. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre tutoriel pour savoir comment préparer votre iPhone pour une installation parfaite et sans stress.

Une anomalie liée aux composants

L’exclusivité de ce déploiement technique démontre que le problème provient directement des composants matériels de la cuvée technologique actuelle. En effet, les générations antérieures de téléphones conservent la version standard du système d’exploitation. La raison en est qu’elles échappent totalement à ce dysfonctionnement du système d’alimentation.

Les experts du secteur partagent une recommandation importante concernant l’exécution de la mise à niveau. L’écran de configuration affiche parfois un poids de fichier anormalement élevé qui peut surprendre les utilisateurs. Cette indication s’avère trompeuse, car le paquet de données reste en réalité très léger. Le processus requiert simplement un temps d’intégration logicielle plus long que les estimations habituelles de l’interface.

Cette intervention rapide de la marque complète idéalement les récentes évolutions logicielles de la plateforme. Pour mesurer l’ampleur des changements introduits sur votre appareil cette saison, découvrez comment iOS 26.5 arrive et les nouvelles fonctionnalités qui vont transformer votre iPhone.

En résumé, les usagers qui ont l’habitude de vider entièrement l’autonomie de leur appareil doivent installer ce correctif immédiatement afin de garantir la fiabilité de leur équipement au quotidien.