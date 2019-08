YouTube : Top 10 des hits qui ont cartonné en France cet été

YouTube vient de dévoiler la liste des 10 hits qui ont cartonné en France cet été, on vous la donne !

Les 10 chansons les plus populaires cet été

10. Trois Cafés Gourmands – A nos souvenirs

Le dixième morceau le plus écouté cet été, c’est un titre signé Trois Cafés Gourmands, avec « A nos souvenirs », accompagné de ses 23 millions d’écoutes en France ; il fait dorénavant partie des plus gros hits français.

9. Daddy Yankee – Con Calma (Remix)

Encore un titre qui a bien fait parler de lui cet été, et on en a la preuve car il finit à la 9ème place de ce classement avec ses 23,8 millions d’écoutes en France, c’est Daddy Yankee avec « Con Calma »

8. Lil Nas X – Old Town Road

C’est dans un clip assez décalé que l’on a découvert ce morceau, et il comptabilise 30 millions d’écoutes en France sur YouTube : C’est Old Town Road de Lil Nas X !

7. Marwa Loud – Oh la Folle

Marwa Loud, on l’a découvert avec le titre « Fallait pas », et elle est revenue cette année avec un autre titre qui a cartonné puisqu’il comptabilise 32 millions d’écoutes en France et qui fait maintenant partie des plus gros hits, il s’agit de « Oh la Folle » !

6. Ninho – Maman ne le sait pas

Avec 32,6 millions d’écoutes en France, Ninho a fait un carton en featuring avec Niska, et il se retrouve à la sixième place de ce classement avec le morceau « Maman ne le sait pas » !

5. Dhurata Dora – Zemër

Dharata Dora, on ne la connaissait pas vraiment, mais c’est avec le titre Zemër qu’elle est apparue d’un coup dans nos recommandations YouTube. Puis on l’a écouté plein de fois, et ça a donné 33 millions d’écoutes en France.

4. Soprano – Le Coach

Soprano fait un carton plein depuis des années dans le paysage musical francophone, et cette année, il ne déroge pas à la règle avec son morceau « Le Coach » qui a réalisé 35,8 millions d’écoutes en France sur YouTube !

3. Vegedream – Elle est bonne sa mère

Pendant la coupe du monde de Football 2018, on a pu (ou plutôt on a dû) découvrir Vegedream avec son morceau « Ramenez la coupe à la maison« . En faisant un featuring avec Ninho, on pouvait bien se douter que ça allait refaire un carton, et ça a été le cas avec ses 39,9 millions d’écoutes sur YouTube, ce qui en fait l’un des hits les plus écoutés en France.

2. Niska – Médicament

On l’a entendue partout, que ce soit en soirée, dans la rue, sur Spotify, Deezer, et évidemment : YouTube. La preuve : Le nombre d’écoutes de ce morceau sur YouTube en France est de 44,6 millions ! Quand Niska signe un énorme son avec Booba, ça donne ça :

1. Aya Nakamura – La dot

Aya Nakamura, on l’a découvert avec le morceau « Djadja », et elle continue de faire un carton, cette fois-ci avec le morceau « La dot » qui comptabilise 51 millions d’écoutes françaises sur YouTube !

Les 10 artistes français les plus populaires cet été en France sur YouTube

Et là, on va faire simple avec un petit tableau des meilleurs créateurs de hits français sur YouTube :