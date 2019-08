Fairphone 3 : un smartphone qui allie technologie et écologie

Les smartphones polluent beaucoup. En moyenne, un utilisateur change son appareil tous les 3 ans. Et c’est pourquoi, un nouveau fabriquant est apparu en 2013, Fairphone. Aujourd’hui, la marque annonce le Fairphone 3, un smartphone écologique et responsable.

Des évolutions notables par rapport au Fairphone 2

Après plus de 4 ans, le Fairphone 3 présente plusieurs évolutions. Les différences les plus notables sont au niveau de son design. En effet, l’écran Full HD+ de 5.65″ (2160×1080, ~427ppi) profite désormais de bords moins importants. Son dos en plastique est désormais transparent et abrite un capteur d’empreintes.

Face avant et arrière du Fairphone 3 | Source : Fairphone

Du côté de ses performances, c’est le Snapdragon 632 couplé à 4Go de mémoire vive qui équipe l’appareil. Cependant, nous craignons que ce processeur ne soit pas assez puissant dans le temps étant donné qu’il a été conçu pour durer.

Emplacement SIM et Micro SD | Source : Fairphone

Le smartphone prend aussi en charge deux cartes nano SIM et une carte Micro SD jusqu’à 256Go. Enfin, une bonne nouvelle, le Fairphone 3 possède désormais un port USB Type-C compatible QuickCharge 3.0. Une technologie bienvenue avec sa batterie de 3000mAh. Notez aussi qu’il garde la prise jack, une rareté en 2019.

Fairphone 3 : Un smartphone modulaire réparable par n’importe qui

Le principal argument des smartphones de la marque est bien évidemment le respect de l’environnement. Que ce soit pendant la fabrication du smartphone, la réparation ou même le recyclage, tout est pensé pour l’environnement. D’ailleurs, des pièces détachées officielles sont déjà disponibles en vente.

Une vue éclatée du smartphone | Source : Fairphone

En effet, le dos du Fairphone 3 est fait à partir de plastique 100% recyclé, mais surtout, AMOVIBLE. L’entreprise assure aussi utiliser des matériaux responsables et éthiques qui ne proviennent pas de zones de guerre. Cette dernière emploie aussi du cuivre recyclé. Concernant le support logiciel, Fairphone a donné un exemple spectaculaire en mettant à jour le Fairphone 2 (que nous avons testé précédemment) sur Android Nougat 7.0.

Prix et disponibilité

Le Fairphone 3 est disponible en précommande à partir de 450€ dès aujourd’hui sur les sites de Fairphone et d’Orange France.