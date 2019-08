Huawei Mate 30 Pro : Tout ce que vous devez savoir !

Le Huawei Mate 30 Pro devrait être officialisé dans les prochaines semaines et de nombreuses rumeurs circulent déjà à son sujet. Nous avons fait le tri et avons résumé les rumeurs les plus probables dans cet article.

Un écran révolutionnaire pour le Mate 30 Pro

L’écran du Mate 30 Pro devrait être la nouveauté centrale de ce téléphone. En effet, il devrait faire 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. L’écran serait très incurvé et permettrait de contrôler le volume du téléphone sans passer par les traditionnels boutons de volume. On aurait donc seulement un bouton physique sur ce Mate 30 Pro: le bouton d’allumage et d’extinction.

Une batterie et une recharge hors normes

Pour la batterie, le smartphone embarquerait une batterie d’une capacité de 4500 mAh, ce qui devrait permettre de tenir au moins deux jours sans soucis. Également, le téléphone serait compatible avec la charge rapide 55W et la charge inversée sans fil à 30W.

Toujours plus de puissance !

Aussi, le Mate 30 Pro devrait posséder 8 Go de RAM et le nouveau Kirin 990. Avec ce nouveau processeur, Huawei devrait dépasser le Snapdragon 855, comme en est équipé le Xiaomi Mi 9T Pro, utilisé par beaucoup de smartphones concurrents.

Une qualité photo encore plus incroyable

Concernant la partie photo, ce smartphone serait équipé de quatre capteurs. Les deux premiers seraient des capteurs de 40 MP, le troisième devrait être un zoom optique x5, et enfin le dernier serait un capteur TOF pour améliorer les photos de portrait.

Une reconnaissance faciale 3D

Enfin, comme l’avait le Mate 20 Pro sorti en 2018, le Mate 30 Pro aurait un système de reconnaissance faciale 3D pour déverrouiller ce dernier. Toutefois, l’encoche aurait été réduite, se faisant alors plus discrète.

Et vous, qu’attendez vous de ce Huawei Mate 30 Pro ? Répondez en commentaire !