MSI annonce son clavier GK30 et la souris GM11

Un mois et demi après l’annonce de l’arrivée des Radeon 5700, MSI vient d’annoncer deux nouveaux périphériques Gaming, le clavier GK30 et la souris GM11. On les découvre ensemble !

MSI Vigor GK30 Gaming Un clavier à membrane (mais à sensation mécanique !)

Réglages du rétroéclairage : des raccourcis disponibles sur le GK30 permettent de changer les rouleurs du clavier sans avoir à passer par un logiciel (pratique pour les utilisateurs de MacOS ou Linux)

: des raccourcis disponibles sur le GK30 permettent de changer les rouleurs du clavier sans avoir à passer par un logiciel (pratique pour les utilisateurs de MacOS ou Linux) Touches flottantes : Un clavier facile à nettoyer, qui offre une protection contre les éclaboussures (il n’est pas Waterproof pour autant)

: Un clavier facile à nettoyer, qui offre une protection contre les éclaboussures (il n’est pas Waterproof pour autant) Un clavier qui reste en place : Fini le clavier qui glisse lorsque l’on tape un peu trop fort dessus ! Le poids du clavier (1,4kg) et les patins situés sous celui-ci garantissent la stabilité du périphérique.

: Fini le clavier qui glisse lorsque l’on tape un peu trop fort dessus ! Le poids du clavier (1,4kg) et les patins situés sous celui-ci garantissent la stabilité du périphérique. Clavier à membrane, mais à sensation mécanique : Cela garantit une utilisation confortable dans toutes les situations, et permet également une durée de vie prolongée du clavier avec plus de 12 millions de frappes

: Cela garantit une utilisation confortable dans toutes les situations, et permet également une durée de vie prolongée du clavier avec plus de 12 millions de frappes Support de Dragon Center, pour pouvoir personnaliser les paramètres du clavier en toute simplicité.

Les caractéristiques

Switches Membranes à sensation mécanique Interface USB 2.0 Touches 105 (pour la France) Rétroéclairage LED RGB (6 zones) Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10 (pour le logiciel) Câble 1,8m, avec Jack plaqué or Durée de vie des touches Plus de 12 millions de frappes N-Key Rollover 6 touches Anti-Ghosting 20 touches Dimensions 438 x 157 x 38 mm Poids 1042g

MSI Clutch GM11 Gaming Une souris ambidextre, dédiée à tous les joueurs

Rétroéclairage LED RGB : personnalisez votre souris Clutch GM11 grâce à des millions de couleurs et 8 effets LED prédéfinis

: personnalisez votre souris Clutch GM11 grâce à des millions de couleurs et 8 effets LED prédéfinis Possibilité de programmer des raccourcis pour l’éclairage RGB , afin de pouvoir changer rapidement de mode sans avoir à utiliser le logiciel.

, afin de pouvoir changer rapidement de mode sans avoir à utiliser le logiciel. Une souris rapide : Cette GM11 vous assurera plus de 10 millions de clics et un capteur optique PixArt qui vous permettra d’atteindre les 5000 DPI, ce qui vous assurera vitesse et précision pendant votre jeu

: Cette GM11 vous assurera plus de 10 millions de clics et un capteur optique PixArt qui vous permettra d’atteindre les 5000 DPI, ce qui vous assurera vitesse et précision pendant votre jeu Design ambidextre : Cette souris conviendra donc aux droitiers comme aux gauchers !

: Cette souris conviendra donc aux droitiers comme aux gauchers ! Support de Dragon Center, pour vous permettre de programmer la souris comme vous le souhaitez.

Les caractéristiques

Capteur PMW-3325 Interface USB 2.0 Type de capteur Optique Niveau de DPI 400/800/1600/3200/5000 Interface USB 2.0 Nombre de boutons 6 Polling rate (Hz) 1000Hz, 125/250/500/1000 (par défaut) Rétroéclairage LED RGB Câble 1,8m avec Jack plaqué or Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10 (pour le logiciel) Dimensions 118 x 62 x 37 mm Poids 89g (sans le câble)

Le Kit Pour pouvoir acheter le Vigor GK30 et la Clutch GM11 ensemble

MSI propose un kit regroupant le Vigor GK30 et la Clutch GM11. Ils s’associent parfaitement en terme de design et de fonctionnalités. Leur rétro-éclairage peut être synchronisé avec celui des composants de votre PC MSI avec le logiciel Dragon Center.

Disponibilité

Le clavier Gaming GK30 et la souris GM11 seront tous deux disponibles en France début septembre. Voici les tarifs :