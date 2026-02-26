Overwatch débarque sur mobile : voici Overwatch Rush

Après l’échec de Diablo Immortal, Blizzard n’avait plus tenté de faire percer ses licences phares sur mobile…jusqu’à aujourd’hui. Hier, l’éditeur américain a dévoilé à la plus grande surprise de tous Overwatch Rush, une déclinaison mobile de son hero shooter à la première personne. Une bande-annonce est également disponible, et on y découvre une nouvelle surprise : l’absence de la vue FPS traditionnelle. On fait le point !

Overwatch Rush, c’est quoi ?

Officiellement annoncé le 24 février 2026 par Blizzard Entertainment, Overwatch Rush n’est pas un simple portage de Overwatch 2. Il s’agit d’un projet autonome, développé par une équipe dédiée distincte de la Team 4, le studio interne en charge de la licence principale. L’éditeur américain prend donc ici un virage audacieux en proposant une expérience pensée exclusivement pour iOS et Android.

Le jeu s’inscrit pleinement dans la continuité de l’univers Overwatch, avec la présence de héros comme Tracer, Mercy, Reinhardt ou Soldier: 76. Toutefois, Blizzard précise que le titre a été conçu dès le départ pour le mobile, avec une approche adaptée aux contraintes et usages des écrans tactiles.

Mais la grande nouveauté vient surtout du gameplay. Contrairement aux opus PC et consoles, Overwatch Rush adopte une vue du dessus (top-down). Le jeu proposera des affrontements rapides en 4 contre 4, dans un format pensé pour des sessions courtes et dynamiques. Les compétences, ultis et synergie d’équipe sont également au menu, avec des commandes simplifiées pour un public mobile. Et oui, vous l’avez deviné : c’est comme un Mobile Legends…mais sous forme de jeu de tir.

Overwatch Rush sera free-to-play sur Android et iOS, avec des achats intégrés optionnels. Au moment où l’on écrit ces lignes, la date de sortie mondiale reste encore inconnue. Selon Blizzard, le jeu entrera d’abord en phases de tests régionaux, destinées à ajuster l’équilibrage, la stabilité des serveurs et l’ergonomie.

