IA à l’école : plus qu’un débat “papier vs écran”, un débat sur l’apprentissage

L’intelligence artificielle s’invite désormais dans les salles de classe. Cela se voit via les devoirs à la maison, ou même certaines expérimentations pédagogiques. Dans ce contexte, Epson a publié un communiqué de presse s’appuyant sur une étude menée auprès d’enseignants. Le but est de comprendre leur rapport à l’IA et à son impact dans le cadre scolaire.

Au-delà des tendances globales mises en avant, l’accès aux données détaillées permet d’observer des nuances intéressantes, notamment selon l’âge des répondants en France. Ces écarts ne racontent pas seulement une différence d’opinion sur la technologie, mais révèlent surtout des visions distinctes de ce que doit être l’apprentissage à l’école aujourd’hui.

Des écarts marqués selon l’âge sur l’impact pédagogique de l’IA

Pris dans leur ensemble, les résultats montrent une certaine prudence vis-à-vis de l’IA à l’école. Une part importante des enseignants considère que son usage peut avoir un impact négatif sur l’apprentissage. Mais en détaillant par tranche d’âge, le tableau devient plus contrasté.

Chez les 18-34 ans, 29,4 % estiment que l’IA a un impact négatif sur l’apprentissage. Ce chiffre grimpe à 65,5 % chez les 35-54 ans, puis à 68,5 % chez les 55 ans et plus. L’écart dépasse ainsi les 39 points entre les plus jeunes et les plus âgés, ce qui modifie sensiblement la lecture globale des résultats.

Le même phénomène apparaît sur les affirmations liées aux méthodes traditionnelles. À la question sur le fait que les méthodes classiques posent les bases d’un apprentissage durable, 41,2 % des 18-34 ans se déclarent d’accord, contre 80,0 % des 35-54 ans et 79,5 % des 55+. On observe ici un écart de près de 39 points, qui ne peut pas être ignoré dans l’analyse.

Un débat qui dépasse la simple opposition entre numérique et papier et l’IA à l’école

Ces chiffres montrent que le débat ne se limite pas à un affrontement caricatural entre papier et écran. Il porte avant tout sur la manière dont les élèves construisent leurs connaissances, mobilisent leur mémoire et développent des compétences de long terme. L’IA devient alors un révélateur de préoccupations plus profondes sur l’autonomie et l’effort.

L’affirmation selon laquelle il faudrait davantage se concentrer sur des ressources d’apprentissage traditionnelles illustre bien ce point. Les 18-34 ans sont 47,1 % à y adhérer, contre 75,5 % des 35-54 ans et 74,0 % des 55+. Là encore, la différence est significative et suggère que la place des outils numériques est perçue différemment selon l’expérience et la génération.

Pour autant, il ne s’agit pas d’une opposition frontale au numérique. Les réponses traduisent plutôt des degrés de prudence différents face à l’IA, et une hiérarchisation variable entre innovation technologique et consolidation des fondamentaux. L’outil en lui-même n’est pas toujours remis en cause, mais son influence sur l’apprentissage l’est davantage.

Des sensibilités différentes, plus qu’un clivage simpliste

Il serait tentant d’opposer jeunes enseignants plus ouverts à l’IA et enseignants plus âgés plus méfiants. La réalité est plus nuancée. Les plus jeunes apparaissent souvent moins catégoriques dans leurs réponses avec davantage de positions intermédiaires. Cela peut traduire une familiarité plus grande avec les outils numériques, mais aussi une approche plus pragmatique.

Néanmoins, pour être honnête, il faut également garder en tête la structure de l’échantillon. Le sous-groupe des 18-34 ans s’avère plus petit dans les données France. Cela invite à interpréter ces écarts avec prudence, sans en faire une vérité absolue. Le signal reste néanmoins suffisamment marqué pour poser une question centrale. Comment accompagner l’intégration de l’IA à l’école en tenant compte de profils enseignants différents ?

IA ou pas IA pour les élèves ?

À la lecture détaillée des données, le débat autour de l’IA à l’école ne se résume ni à un duel entre papier et écran, ni à une fracture technophile contre technophobe. Il renvoie à une interrogation plus large sur la manière d’apprendre. Cela va même jusqu’à la place de l’effort et sur la solidité des fondamentaux dans le contexte IA d’aujourd’hui.

Les écarts observés selon l’âge des enseignants rappellent que l’IA ne se perçoit pas de manière uniforme. Les enseignants ne sont pas un corps professionnel homogène. Plus qu’un débat sur l’outil, c’est un débat sur la pédagogie qui se dessine. Et c’est sans doute là que se situe le véritable enjeu pour l’école des prochaines années. En tout cas, si les enseignants souhaitent rétablir du papier dans les salles de classe, cela pourra se faire avec une imprimante Epson, vous l’aurez bien compris 🙂