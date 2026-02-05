Adoptez la simplicité : Jabra révolutionne vos réunions avec efficacité

Jabra, le leader mondial des solutions audio et vidéo pour les professionnels, vient de franchir une nouvelle étape dans la visioconférence. La marque danoise dévoile aujourd’hui sa dernière innovation : les PanaCast Room Kits. Ces nouveaux ensembles s’adressent directement aux entreprises en quête de simplicité et d’efficacité pour leurs salles de réunion de taille moyenne à grande.

Des solutions flexibles et évolutives pour toutes les salles

Avec les Jabra PanaCast Room Kits, chaque entreprise peut désormais configurer sa salle selon ses besoins. Trois options s’offrent à elles : une, trois ou cinq caméras, pour une expérience toujours optimale. Cette flexibilité permet de couvrir toutes les configurations possibles de salle, sans sacrifier la qualité pour autant. Quel que soit le Room Kit choisi, l’expérience utilisateur reste homogène.

Au cœur du dispositif, on retrouve la nouvelle PanaCast 55 VBS. Elle s’intègre parfaitement au Jabra SpeakerMic et à une technologie multi-caméra intelligente. L’ensemble tourne sous Android, ce qui garantit une installation rapide et une gestion sans effort. En prime, les entreprises peuvent facilement faire évoluer leur équipement : ajouter des caméras ou des extensions audio ne demande ni remplacement du matériel central, ni réaménagement complet de la salle.

Innovation, design et facilité au service des professionnels

Ces nouveautés ne se limitent pas à la technologie embarquée. Le design scandinave si cher à Jabra se retrouve jusque dans le conditionnement : la boîte du Room Kit permet un accès direct et malin aux points de câblage, rendant l’installation encore plus fluide. Les options nombreuses de montage ainsi qu’une gestion des câbles repensée promettent un résultat propre, quelle que soit la salle ou le déploiement.

Côté matériel, la barre PanaCast 55 VBS bénéficie d’un champ de vision à 180° et du cadrage intelligent, dopé à l’IA. Le rendu sonore gagne aussi en naturel grâce au SpeakerMic, qui capte clairement toutes les voix, même dans les grands espaces. Mention spéciale également pour la partie vidéo, qui profite d’un système multi-caméras basé sur le Huddly Crew, afin d’offrir une immersion et un suivi actif des intervenants en temps réel.

Avec plus de 30 millions d’utilisateurs professionnels déjà conquis et des partenariats solides avec Microsoft ou Zoom, Jabra affirme une fois de plus sa place d’acteur incontournable du secteur. Les PanaCast Room Kits seront accessibles au grand public dès le deuxième trimestre 2026, à partir de 3449 € pour la barre principale et des packs adaptés à chaque configuration. Prêt à révolutionner vos réunions ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez d’une salle de visioconférence idéale !