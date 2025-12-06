L’éclairage public intelligent gagne en efficacité grâce à Ubicquia

Les villes cherchent aujourd’hui à rendre leurs rues plus sûres, plus intelligentes et plus économes en énergie. Avec la montée de l’éclairage public intelligent, les services publics et les municipalités profitent de solutions technologiques de pointe. Ubicquia vient d’annoncer une nouvelle gamme d’innovations qui changent la gestion des lampadaires tout en améliorant le quotidien des citoyens.

Les nouveautés technologiques des lampadaires intelligents Ubicquia

Ubicquia élargit son offre avec le lancement du contrôleur UbiCell Micro. Ce nouveau produit est le plus petit et le plus intelligent de sa catégorie. Il se distingue par sa capacité à s’adapter à tout type de lampadaire, de 120 à 480 V. Grâce à ses deux capteurs LUX et à un GPS puissant, il garantit une gestion précise de l’éclairage. Ce boîtier s’installe facilement et fonctionne même sur les installations les plus anciennes. Sa technologie répond aux normes strictes des Etats-Unis et du Ministère de la Défense.

Gérer et optimiser l’éclairage public grâce à l’intelligence artificielle

La plateforme UbiVu apporte des atouts essentiels pour les gestionnaires de réseaux. Avec plus de 1 000 services publics déjà équipés, elle évolue pour gérer les ordres de travail, les stocks et faciliter les rapports de pannes. UbiVu s’intègre avec de nombreux capteurs extérieurs. Son interface web revue simplifie la gestion quotidienne et accélère la réaction face aux problèmes. En centralisant les données, la plateforme permet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service pour la collectivité.

UbiScout : l’accessoire vidéo AI pour une ville plus sûre et efficace

L’accessoire UbiScout marque un tournant dans le domaine de l’éclairage public intelligent. Branché directement sur les lampadaires équipés d’UbiCell, il offre des fonctionnalités inédites. Voici quelques exemples :

Analyse en temps réel du trafic

Optimisation automatique du niveau d’éclairage

Surveillance accrue de la sécurité urbaine

Comptabilisation de la fréquentation piétonne

Grâce à sa compatibilité plug-and-play, UbiScout permet aux villes de rendre les rues plus sûres, tout en limitant l’énergie consommée.

En résumé, l’éclairage public intelligent vit une vraie révolution avec Ubicquia. Les innovations comme UbiCell Micro, UbiVu et UbiScout offrent plus de contrôle, de flexibilité et d’économies aux villes. Elles transforment chaque lampadaire en un outil connecté, utile pour la sécurité et la gestion du quotidien urbain. Bientôt, chaque rue pourrait bénéficier de cette nouvelle génération d’éclairage intelligent.

