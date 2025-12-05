Actualités

World Hydrogène Expo 2025 – un avenir prometteur à découvrir

Le World Hydrogen Expo 2025 s’annonce comme l’événement incontournable de la filière hydrogène. Du 4 au 7 décembre 2025, le centre KINTEX 2 de Corée du Sud accueillera cette édition repensée, qui combinera désormais expo mondiale et conférence internationale. Une occasion unique de découvrir une industrie en pleine transformation, portée notamment par des géants comme Hyundai Motor Group.

Une plateforme globale dédiée à toute la chaîne de valeur de l’hydrogène

L’édition 2025 du World Hydrogen Expo se veut plus ambitieuse que jamais. Elle englobe désormais toute la chaîne de valeur hydrogène grâce à la fusion du salon H2 MEET et de la conférence internationale sur l’hydrogène. Résultat ? Un événement d’ampleur mondiale avec 250 entreprises, dont des leaders tels que Hyundai, 3M, Linde, Air Liquide ou encore Mitsubishi Chemical Group, ainsi qu’une forte représentation internationale venue de plus de 20 pays.

Le WHE 2025, c’est aussi un espace impressionnant de 22 000 m² couvrant tous les aspects : production, stockage, transport et utilisation. Le programme prévoit : débats de haut niveau, présentation de technologies, mais aussi échanges business via le H2 Business Partnership Fair, rassemblant acheteurs et startups du monde entier.

WHE 2025 Just D-3 Away... Set to be the Largest Ever, Integrating Exhibition and Conference

Des temps forts pour professionnels et grand public

Professionnels, vous ne manquerez pas la conférence articulée autour de trois grands axes : leadership international, innovations technologiques et retours d’expérience de plusieurs nations (Corée, Japon, Allemagne, Australie, Canada, Inde…). Dès le 4 décembre, les politiques hydrogène des pays importateurs et producteurs seront à l’honneur. Les journées suivantes, l’innovation et les nouveaux modèles économiques passeront au crible lors de discussions de fond et d’études de cas internationales.

Les visiteurs profiteront également de démonstrations inédites. Hyundai Motor Group dévoilera toute sa chaîne hydrogène à travers des présentations techniques, des sessions pédagogiques animées par des experts, et surtout un test-drive de la voiture à hydrogène The All New NEXO. Inscrivez-vous à l’avance ou tentez votre chance sur place pour expérimenter la mobilité propre !

Côté public, le programme s’élargit : ateliers de culture traditionnelle coréenne, conférences interactives animées par des ingénieurs youtubeurs, et interventions d’experts. L’objectif : rendre l’hydrogène concret et accessible à tous, professionnels comme curieux.

Le WHE 2025 promet d’accélérer la transition vers une économie hydrogène mondiale, tout en rapprochant les technologies du grand public. Vous travaillez dans le secteur, ou l’hydrogène vous intrigue ? Partagez votre avis en commentaire et dites-nous quelle solution mérite le coup d’œil ! N’oubliez pas de faire circuler cet article pour faire connaître l’avenir de l’hydrogène autour de vous.

