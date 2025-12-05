Xbox Game Pass : voici les jeux pour le mois de décembre 2025

Comme à l’accoutumée, Microsoft termine l’année en fanfare avec une salve d’ajouts majeurs sur le Xbox Game Pass. Aventures narratives, jeux indé, retours de licences cultes…les joueurs du côté vert de la force bénéficieront un des line-up les plus denses de ces derniers mois. Découvrons alors les jeux sans plus tarder.

Un début de mois explosif : blockbusters et indés attendus dans le Xbox Game Pass

Lost Records: Bloom & Rage

Déjà disponible, le nouveau jeu narratif de DON’T NOD plonge dans l’amitié fracturée d’un groupe d’adolescentes au milieu des années 90. Mêlant souvenirs d’été et secrets restés enfouis pendant 27 ans, l’aventure alterne passé et présent pour tisser un récit mélancolique et émotionnel.

Monster Train 2

Suite du roguelike stratégique culte, ce second épisode propose de nouvelles factions démoniaques, des cartes inédites et des mécaniques fortement renouvelées. L’histoire reprend le principe du train infernal transportant les braises du paradis déchu, dans une lutte éternelle entre Ciel et Enfer. Disponible pour les abonnés Game Pass Premium.

Spray Paint Simulator

Spray Paint Simulator est un titre créatif et relaxant où le joueur incarne un artiste urbain chargé de reproduire, retoucher ou créer des fresques au spray. Pas de scénario à proprement parler, mais une progression axée sur des défis, commandes et environnements évolutifs.

33 Immortals

Un action-roguelike coopératif où 33 joueurs incarnent des âmes condamnées défiant la volonté divine. Inspiré de thèmes bibliques, le titre propose des combats intenses contre des avatars célestes et des hordes de créatures.

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames signe une aventure solo scénarisée dans l’esprit des films. Indiana Jones enquête sur une conspiration mondiale liée à un mystérieux « cercle parfait » reliant des sites antiques sacrés. Exploration, énigmes et action cinématographique composent un récit inédit se déroulant en pleine période 1937.

Routine (Day One)

Sur une base lunaire abandonnée, le joueur incarne un explorateur traqué par des machines menaçantes dans un thriller rétro-futuriste. L’histoire mêle paranoïa et SF old-school inspirée des visions technologiques des années 80.

Les jeux Xbox Game Pass du 9 décembre

A Game About Digging A Hole

Un jeu conceptuel qui raconte, littéralement, l’histoire d’un personnage creusant un trou. Un concept simple, mais misant sur la persévérance et l’absurdité du quotidien.

Death Howl (Day One)

Il s’agit d’un deckbuilder soulslike où le protagoniste, un guerrier damné, affronte des monstres issus du folklore européen. Le récit se structure autour de cycles de mort et résurrection permettant d’altérer le destin.

Dome Keeper

Mi-gestion, mi-survie : vous défendez votre dôme contre des vagues d’ennemis tout en explorant les profondeurs d’une planète hostile pour découvrir ses secrets.

La dernière ligne droite pour ceux hésitant à s’abonner au Xbox Game Pass

Mortal Kombat 1 – 10 décembre

L’univers rebooté par Liu Kang se révèle enfin aux abonnés. Ce chapitre revisite les origines des combattants, propose une chronologie entièrement remodelée et développe le conflit cosmique autour du pouvoir du Dieu du Feu.

Bratz: Rhythm & Style – 11 décembre

Un jeu musical coloré suivant Cloe, Sasha, Jade et Yasmin dans une tournée internationale mêlant mode, danse et séquences narratives légères.

De quoi nourrir son backlog à l’approche des fêtes !