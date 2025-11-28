PlayStation Plus de décembre : voici les cinq jeux offerts pour clôturer 2025 en beauté

Chez Sony, Noël démarre avant l’heure ! Pour ce mois de décembre 2025, tous les abonnés PlayStation Plus Essential bénéficient d’un cadeau inattendu. Au lieu des trois jeux mensuels habituels, ce sont cinq titres qui viennent enrichir la sélection, disponibles du 2 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Action, horreur, aventure, FPS coopératif ou expérience nerveuse : la diversité est au rendez-vous. Plus de détails ci-dessous.

Deux jeux de plus en cadeau pour le PlayStation Plus de décembre

Si les abonnés de PlayStation Plus recevaient trois jeux gratuits chaque mois, PlayStation leur a réservé une surprise pour le mois de décembre 2025. Aujourd’hui, ce n’est pas 1, pas 2, pas 3 mais 5 jeux qui vont rejoindre le catalogue. PlayStation a donc ajouté deux jeux supplémentaires pour les abonnés PS Plus Essential, comme cadeau de fin d’année.

Les voici :

LEGO Horizon Adventures – PS5

La célèbre licence Horizon adopte le charme coloré de l’univers LEGO dans une version revisitée, familiale et rafraîchissante. Le jeu reprend les éléments iconiques de la saga — machines animales, exploration, humour discret — dans une aventure accessible à tous. Idéal pour les sessions coopératives, ce spin-off propose un ton plus léger tout en respectant l’ADN de la franchise.

Killing Floor 3 – PS5

La franchise culte du FPS coopératif revient dans un troisième épisode encore plus brutal. Killing Floor 3 propose des affrontements nerveux contre des hordes de mutants, la personnalisation poussée des classes. Le tout, avec une esthétique sombre renforcée par les effets next-gen. Un choix parfait pour les amateurs d’action en coopération.

The Outlast Trials – PS4 / PS5

Dans The Outlast Trials, les joueurs participent à des expériences horrifiques menées par la sinistre Murkoff Corporation. Entre infiltration, survie et coopération sous tension, le titre propose un mélange éprouvant taillé pour ceux qui aiment se faire peur.

Synduality: Echo of Ada – PS5

Inspiré de l’univers de l’anime Synduality, ce jeu d’action futuriste plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique envahi par des formes de vie hostiles. Echo of Ada se distingue par son esthétique soignée et son orientation vers la narration et le duo humain-IA. Au menu : combats nerveux, exploration et gestion de mechas.

Neon White – PS4 / PS5

Réputé pour son gameplay ultra-rapide, Neon White mélange jeu de cartes, plateformes et FPS dans un style arcade unique. Offrant des niveaux à speedrunner, une direction artistique marquée et une bande-son électrisante, c’est le jeu parfait pour les amateurs de défis et de performances millimétrées.

Les paliers supérieurs de PlayStation Plus voient parallèlement évoluer le Game Catalog. Il y aura notamment plusieurs retraits prévus pour le 16 décembre 2025, dont Battlefield 2042, Forspoken ou Sonic Frontiers. D’autres titres majeurs comme Grand Theft Auto V rejoignent en revanche la bibliothèque selon les régions.

Dans tous les cas, le mois de décembre s’annonce dense et mouvementé pour l’écosystème PlayStation Plus. De quoi s’amuser durant les fêtes !