Actualités

Perplexity lance son assistant shopping basé sur l’IA

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 27 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
perplexity ai

L’intelligence artificielle continue de transformer nos habitudes d’achat en ligne. Perplexity, connu pour son moteur de recherche conversationnel, dévoile désormais un assistant shopping pensé pour rendre les recherches de produits plus personnalisées et faciliter les achats directement depuis son interface. Cette nouveauté, déployée aux États-Unis, s’appuie sur PayPal pour sécuriser les transactions et promet une expérience fluide, sans publicité intrusive.

Perplexity propose une expérience d’achat plus personnalisée

L’assistant shopping de Perplexity se distingue par sa capacité à tenir compte du contexte des conversations. Concrètement, l’IA peut intégrer des détails sur le mode de vie ou les préférences de l’utilisateur pour proposer des recommandations adaptées. Par exemple, il est possible de demander : « Quel est le meilleur manteau d’hiver si je vis à San Francisco et prends le ferry pour aller travailler ? ». L’outil ne se contente pas de lister des produits. En effet, il affine ses suggestions en fonction des besoins exprimés.

Cette approche marque une différence avec les moteurs de recherche classiques, souvent limités à des résultats génériques. Ici, l’IA agit comme un véritable conseiller, capable de comprendre les nuances d’une demande et de proposer des choix pertinents. L’objectif est de simplifier la découverte de produits tout en réduisant le temps passé à comparer des dizaines de sites.

Un achat direct et sans publicité

Autre atout majeur : la possibilité d’acheter directement via PayPal, sans quitter l’interface de Perplexity. Cette intégration rend le processus plus rapide et sécurisé, en évitant les redirections vers des plateformes tierces. Pour l’utilisateur, cela signifie moins de frictions et une expérience d’achat plus fluide.

Perplexity insiste également sur l’absence de biais publicitaire. Contrairement à certains assistants ou moteurs de recherche qui privilégient les produits sponsorisés, son IA met en avant des recommandations neutres. Cette transparence vise à renforcer la confiance des utilisateurs. Mais aussi, à positionner Perplexity comme une alternative crédible dans le domaine du commerce conversationnel.

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 27 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

liminal-point
Liminal Point : le survival-horror dévoile un troisième trailer glaçant
il y a 2 heures
La GSMA alerte sur la hausse des coûts et risques pour la cybersécurité mobile.
Cybersécurité opérateurs téléphonie mobile : alerte sur les risques et coûts croissants
il y a 3 heures
Meze audio
Meze Audio : offres exceptionnelles – Black Friday 2025
il y a 4 heures
Huawei lance à Dubaï un smartphone pliable et de nouvelles innovations connectées.
Huawei séduit Dubaï avec son smartphone pliable et ses innovations
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page