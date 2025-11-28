Perplexity lance son assistant shopping basé sur l’IA

L’intelligence artificielle continue de transformer nos habitudes d’achat en ligne. Perplexity, connu pour son moteur de recherche conversationnel, dévoile désormais un assistant shopping pensé pour rendre les recherches de produits plus personnalisées et faciliter les achats directement depuis son interface. Cette nouveauté, déployée aux États-Unis, s’appuie sur PayPal pour sécuriser les transactions et promet une expérience fluide, sans publicité intrusive.

Perplexity propose une expérience d’achat plus personnalisée

L’assistant shopping de Perplexity se distingue par sa capacité à tenir compte du contexte des conversations. Concrètement, l’IA peut intégrer des détails sur le mode de vie ou les préférences de l’utilisateur pour proposer des recommandations adaptées. Par exemple, il est possible de demander : « Quel est le meilleur manteau d’hiver si je vis à San Francisco et prends le ferry pour aller travailler ? ». L’outil ne se contente pas de lister des produits. En effet, il affine ses suggestions en fonction des besoins exprimés.

Cette approche marque une différence avec les moteurs de recherche classiques, souvent limités à des résultats génériques. Ici, l’IA agit comme un véritable conseiller, capable de comprendre les nuances d’une demande et de proposer des choix pertinents. L’objectif est de simplifier la découverte de produits tout en réduisant le temps passé à comparer des dizaines de sites.

Un achat direct et sans publicité

Autre atout majeur : la possibilité d’acheter directement via PayPal, sans quitter l’interface de Perplexity. Cette intégration rend le processus plus rapide et sécurisé, en évitant les redirections vers des plateformes tierces. Pour l’utilisateur, cela signifie moins de frictions et une expérience d’achat plus fluide.

Perplexity insiste également sur l’absence de biais publicitaire. Contrairement à certains assistants ou moteurs de recherche qui privilégient les produits sponsorisés, son IA met en avant des recommandations neutres. Cette transparence vise à renforcer la confiance des utilisateurs. Mais aussi, à positionner Perplexity comme une alternative crédible dans le domaine du commerce conversationnel.