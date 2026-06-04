Lara Croft est de retour au State of Play dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, la date de sortie est désormais officielle

Lors du State of Play du 2 juin, Tomb Raider: Legacy of Atlantis a refait surface avec une nouvelle séquence de gameplay qui confirme le projet de Crystal Dynamics : aux racines des aventures de Lara Croft. Les premières images du jeu ont également dévoilé plusieurs moments clés du jeu, ainsi que le retour de visages familiers des premiers opus de la franchise. Et surtout, on a désormais la date de sortie officielle : le 5 février 2027.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, une relecture moderne du premier voyage de Lara Croft ?

Sony et Crystal Dynamics ont profité du State of Play du 2 juin dernier pour dévoiler la bande-annonce du prochain opus de Tomb Raider, baptisé Legacy of Atlantis. Selon le studio californien, le titre réinterprétera le jeu fondateur de 1996, en reprenant la quête du Scion et les mythes liés à l’Atlantide.

Question structure, le jeu semble être moins cloisonnée que les récents opus, avec des zones plus ouvertes et interconnectées. Lara Croft conserve toutefois son identité d’aventurière agile, avec un système d’escalade retravaillé, des mouvements plus fluides. Le rythme est également plus “cinématographique”, un peu similaire au God of War de 2018 ou le dernier Ragnarök.

Et les énigmes ? C’est toujours l’élément central de Legacy of Atlantis. Afin de miser sur l’immersion, Crystal Dynamics les a intégrés de manière plus organique aux environnements, afin d’éviter les ruptures de rythme. “Dans la Vallée perdue du Pérou, les énigmes ont été entièrement repensées”, ajoute Sony dans son blog. “Alors que le jeu original vous faisait passer d’une pièce indépendante à l’autre, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ouvre ces espaces pour en faire des environnements semi-connectés que vous pouvez traverser, explorer et aborder sous de nouveaux angles. Même les énigmes préférées des fans, comme celle des rouages, font leur retour, repensées et ancrées dans le monde qui les entoure. Le résultat est un Pérou qui prend pleinement vie, avec l’ampleur, l’histoire et la personnalité nécessaires pour rendre chaque moment emblématique inoubliable.”

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira le 5 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. L’édition standard du jeu sera disponible au tarif de 59,99 $. La version deluxe, quant à elle, coûtera 69,99 $, et embarquera la tenue “Fugitive parisienne” et le pack d’histoire DLC post-lancement.