OnePlus : Profitez d’offres inédites et d’économies réjouissantes – Black Friday 2025

À l’approche du Black Friday, OnePlus revient en force et fait vibrer sa communauté avec des promotions sur l’ensemble de sa gamme 2025. Smartphones, tablettes ou objets connectés : la marque veut attirer anciens et nouveaux fans à construire leur écosystème OnePlus parfait, tout en faisant de belles économies.

L’Instant Discount Event : des offres inédites pour tous

Pour cette édition du Black Friday, OnePlus inaugure son Instant Discount Event. Du 17 novembre au 2 décembre 2025, exclusivement sur oneplus.com, les fans profiteront de remises immédiates, de cadeaux surprises et même d’une garantie du prix le plus bas. Cette initiative vise à offrir la meilleure expérience d’achat de l’année, mais attention : toutes les offres restent limitées aux stocks disponibles.

En plus des réductions, OnePlus propose un processus de sélection de cadeaux pour chacun de ses produits phares. Idéal pour pimenter son panier tout en réalisant de véritables économies.

Des smartphones boostés à prix canon

Le OnePlus Nord 5 (12+512 Go) démarre fort avec une remise immédiate de 120 €. En bonus, deux cadeaux d’une valeur maximale de 118 € : un adaptateur 80W A-type offert, et le choix entre des Nord Buds 3 Pro, une coque magnétique ou une protection en verre trempé. Les étudiants bénéficient de 5 % de réduction supplémentaire.

Pareil pour le OnePlus Nord CE5 (8+128 Go), qui affiche une réduction de 120 €. Les acheteurs recevront en plus une coque ou une protection d’écran. Là aussi, les étudiants profitent d’une remise exclusive.

Objets connectés et tablettes : le Black Friday en mode XXL

Côté wearables, la OnePlus Watch 3 décroche -100 € instantanément, accompagnée de deux cadeaux (jusqu’à 233 € offerts !), dont un bracelet Vert Émeraude et le choix entre des écouteurs, un bracelet supplémentaire ou une base de chargement. Les étudiants apprécieront le 10 % de réduction supplémentaire.

La OnePlus Pad 3 (16+512 Go), prix public 699 €, s’affiche elle aussi à -120 € avec, là encore, deux cadeaux. Étui folio d’office, puis clavier intelligent, stylo ou écouteurs au choix. Nouveauté : les étudiants bénéficient également de 10 % de remise supplémentaire

Le mot de la fin : le bon plan garanti

OnePlus marque un grand coup en promettant le prix le plus bas pendant toute la période Black Friday. Si un produit tombe à un tarif inférieur ailleurs durant la promo, la marque rembourse la différence. Voilà de quoi acheter, offrir… ou même se faire plaisir sans se poser de questions !

Alors, êtes-vous prêts à craquer pour le Black Friday OnePlus ? Racontez-nous vos envies ou partagez ces bons plans avec vos proches !