Huawei séduit Dubaï avec son smartphone pliable et ses innovations

Huawei s’apprête à marquer les esprits lors de son événement « Unfold the Moment » à Dubaï. Le 11 décembre 2025, la marque chinoise dévoilera des nouveautés très attendues. Parmi elles, un smartphone pliable de nouvelle génération. Cet événement promet de réinventer l’expérience mobile et connectée. Découvrons ensemble les grandes annonces prévues par Huawei.

Le smartphone pliable HUAWEI Mate X7 au cœur de l’événement

Le HUAWEI Mate X7 sera la grande star du lancement. Ce nouveau téléphone pliable propose une technologie de double pliage unique et des performances renforcées. Huawei a su imposer sa vision depuis le premier Mate X en 2019. Aujourd’hui, la marque détient 70 % du marché chinois des téléphones pliables. L’appareil photo du Mate X7 promet des clichés dignes des meilleurs smartphones haut de gamme, tout en offrant la flexibilité du pliable. Cette innovation séduit déjà de nombreux utilisateurs en quête de mobilité et de modernité.

Des nouveautés audio et connectées pour enrichir l’expérience

Huawei ne s’arrête pas au smartphone. La marque présentera aussi les nouveaux écouteurs HUAWEI FreeClip 2. Ces écouteurs affichent un meilleur confort et une qualité audio supérieure. Grâce à leur design léger, ils se portent toute la journée, sans gêne. De plus, la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN sera dévoilée. Cette montre connectée mise sur des matériaux haut de gamme et des fonctionnalités innovantes. Ces nouveaux accessoires viennent renforcer l’écosystème connecté de Huawei.

La tablette MatePad 11.5 S : innovation pour la productivité mobile

Un autre point fort de l’événement sera la MatePad 11.5 S. Cette nouvelle tablette met l’accent sur la productivité, avec un écran PaperMatte amélioré. Cela la rend idéale pour travailler en déplacement ou prendre des notes. Huawei poursuit ainsi sa progression dans l’industrie des tablettes, toujours à la recherche des meilleures expériences pour ses utilisateurs. Depuis 2014, la marque innove sans relâche.

En réunissant technologie pliable, audio connectée et tablette performante, Huawei confirme sa place de leader en innovation. L’événement « Unfold the Moment » ouvre un nouveau chapitre pour les fans de la marque et les passionnés de high-tech. Huawei invite ainsi tous les utilisateurs à découvrir ces produits qui feront le quotidien technologique de demain.

