ADOIT 18.0 booste l’architecture d’entreprise avec l’IA innovante

L’innovation est au cœur du numérique et chaque nouvelle version compte. ADOIT 18.0, développé par BOC Group, veut révolutionner la gestion de l’architecture d’entreprise. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle et de fonctionnalités uniques, cette solution promet de transformer le quotidien des équipes et des organisations.

Les innovations majeures d’ADOIT 18.0 pour l’architecture d’entreprise

La dernière version, ADOIT 18.0, se distingue par trois nouveautés principales. D’abord, une expérience de recherche entièrement repensée qui rend toutes les informations accessibles instantanément. Vous pouvez relier facilement données, systèmes et applications.

Ensuite, grâce à la recherche transitive, il est maintenant possible de visualiser toutes les dépendances. Ainsi, les impacts des changements sont clairement identifiables. Plus de mauvaises surprises, chaque action a un retour immédiat.

L’intelligence artificielle au service de l’analyse et de la recherche

Avec l’ajout de MCP (Model Context Processor), ADOIT 18.0 intègre l’intelligence artificielle au cœur de son système. En posant simplement une question en langage naturel, l’utilisateur obtient des réponses rapides et adaptées au contexte.

Cette fonctionnalité facilite la compréhension des informations. Les architectes d’entreprise gagnent ainsi du temps et bénéficient d’un niveau d’analyse inégalé, jamais vu auparavant dans cette industrie.

Une gouvernance simplifiée grâce aux validations structurées

La gestion des modifications devient un jeu d’enfant avec ADOIT 18.0. Désormais, les équipes peuvent vérifier et approuver facilement chaque proposition de changement. Tout se fait directement dans les formulaires.

Cette structure apporte plus de transparence et de traçabilité. Les organisations assurent la qualité et la fiabilité de leur architecture grâce à ces validations intégrées.

En résumé, ADOIT 18.0 ouvre une nouvelle ère pour les entreprises. Cette version associe intelligence artificielle, simplicité et contrôle. Les équipes accèdent à une plateforme intuitive, adaptée aux défis actuels. C’est un véritable atout pour anticiper les changements et transformer l’architecture d’entreprise avec confiance.

Lisez notre dernier article tech : Ce drone recrée du réseau mobile en pleine nature : l’innovation de Solvit pour sauver des vies