Ce drone recrée du réseau mobile en pleine nature : l’innovation de Solvit pour sauver des vies

On les avait découverts l’an dernier au CES avec une promesse ambitieuse : sauver des vies là où le réseau disparaît. Solvit Systems, la startup coréenne à l’origine de la technologie ISAR, nous avait déjà impressionnés par son approche des zones blanches. Nous en parlions d’ailleurs dans notre précédent article : Secours en zones blanches : l’innovation qui change tout – Solvit iSAR – Interview CES 2025.

Un an plus tard, l’équipe revient avec une innovation qui va encore plus loin : un drone relais (SOLVIT-BRIDGE) capable de recréer un réseau mobile dans les zones les plus isolées. Une avancée qui pourrait bien changer les règles du jeu du secours d’urgence. Et qui sera présenté au CES Las Vegas 2026.

Retour sur le défi des zones blanches

Quand une personne disparaît en montagne, dans un désert ou une forêt dense, chaque minute compte. Mais dans ces zones sans réseau, les secours n’ont souvent qu’un indice : la dernière antenne relais à laquelle le téléphone s’est connecté. Au-delà, plus rien.

C’est ce qu’on appelle un shadow zone ou zone blanche. Là où même le service E911 (le numéro de secours en Corée du Sud) est incapable de localiser un téléphone. Résultat : des recherches à l’aveugle, sur des dizaines de kilomètres carrés, avec un énorme gaspillage de ressources humaines… et des vies en jeu.

Et si le téléphone est éteint ou cassé, la situation devient critique. Impossible de détecter un signal, même faible. Un problème que même les technologies les plus avancées d’aujourd’hui ne parviennent pas à résoudre. Solvit le reconnaît d’ailleurs avec honnêteté : « No today, not near future. »

Le drone-relais, une avancée majeure

Face à cette impasse technologique, Solvit a imaginé une autre approche : amener le réseau jusqu’à la victime, au lieu d’attendre qu’elle émette un signal. C’est l’idée derrière Solvit Bridge, un drone qui agit comme un relais mobile. En survolant les zones sans couverture, il projette un signal cellulaire depuis la dernière antenne accessible.

Concrètement, cela permet à un téléphone toujours fonctionnel, mais coupé du réseau, de retrouver une connexion mobile même dans une vallée encaissée ou une jungle dense. Le tout en quelques minutes. Mieux : contrairement aux drones visuels limités par le brouillard ou la végétation, cette solution fonctionne même sans visibilité.

Côté chiffres, le drone peut couvrir jusqu’à 10 km², soit 200 fois plus vite qu’une équipe au sol. Il adapte en temps réel sa puissance et l’orientation de son signal, optimisant la zone couverte tout en économisant de l’énergie.

Mais la solution a ses limites. Impossible aujourd’hui de repérer un téléphone totalement éteint ou détruit. Et cela ne changera pas avant un bon moment, reconnaît Solvit. Le drone n’est donc pas une baguette magique, mais un outil redoutable pour cibler rapidement une zone de recherche et gagner un temps précieux.

Premiers tests et perspectives concrètes du SOLVIT-BRIDGE

Pour valider leur technologie, Solvit a mené des tests grandeur nature dans les montagnes de Corée du Sud, connues pour leurs zones d’ombre radio. Résultat : le drone a réussi à restaurer un signal mobile en moins d’une minute, permettant ainsi aux secours de localiser un téléphone placé dans une zone totalement coupée du réseau.

Ce gain de temps est considérable. Là où les recherches prenaient plusieurs heures, l’algorithme de Solvit réduit la zone à couvrir, le drone prend le relais, et la localisation devient possible en quelques minutes. Plus besoin de mobiliser des centaines de secouristes pendant plusieurs jours.

Côté déploiement, le système reste encore en phase de démonstration avancée, mais la startup vise déjà les marchés les plus concernés : États-Unis, Canada, Australie, là où les vastes territoires sans couverture sont fréquents. Elle collabore aussi avec des pompiers, des agences de secours et, plus timidement, avec des opérateurs télécoms.

Des obstacles restent à franchir : accès aux données des antennes locales, régulations liées aux vols de drones, ou encore intégration du système dans les protocoles d’urgence existants. Mais la base est là : une solution efficace, modulaire, et compatible avec tout téléphone classique. Sans app à installer, ni équipement supplémentaire.

Conclusion

Avec son drone-relais, Solvit franchit un cap. Après avoir réduit les zones de recherche grâce à l’analyse radio, l’entreprise propose désormais un outil actif, capable de ramener du réseau là où il n’y en a plus.

C’est une avancée pragmatique, pensée pour le terrain, qui ne promet pas de miracles, mais gagne de précieuses minutesdans des situations critiques. Une technologie encore jeune, mais déjà prometteuse, qu’on suivra de près tant son potentiel humanitaire est grand.

