La caméra thermique portable EX10 : une percée accessible et fiable

La caméra thermique portable fait son entrée sur le marché européen avec Raythink et sa nouvelle série EX10. Proposée à partir de 169 dollars, cette technologie de qualité professionnelle devient enfin accessible au grand public. Découvrons ensemble ses atouts et pourquoi elle s’impose comme un produit incontournable.

Caractéristiques innovantes de la caméra thermique portable EX10

La série EX10 propose deux options : un modèle standard et une version Pro. L’EX10 offre une résolution infrarouge de 160×120 pixels, améliorée par une super résolution IA à 320×240 pixels. L’EX10 Pro va plus loin avec une caméra à lumière visible de 2 Mpixels. Avec une sensibilité thermique de 40 mK, ces caméras repèrent facilement les problèmes cachés dans les bâtiments ou les voitures. Un design ergonomique et un poids plume garantissent une utilisation agréable.

Des performances thermiques professionnelles à prix abordable

L’un des points forts de la caméra thermique portable EX10 est son prix attractif. Elle propose des performances dignes des produits haut de gamme. Ainsi, chacun peut profiter d’une image nette, d’une analyse multi-points et d’un large éventail de température allant de -20°C à 550°C. Le passage automatique entre modes basse et haute température permet une grande polyvalence lors des inspections.

Application et durabilité : pour les professionnels et particuliers

Grâce à sa dureté à toute épreuve, la caméra résiste aux chutes de deux mètres et à l’eau grâce à l’indice IP54. Avec plus de dix heures d’autonomie, elle suit tous vos chantiers sans faillir. Que vous soyez professionnel du bâtiment, technicien en CVC ou bricoleur passionné, elle répond à tous les besoins quotidiens. Sa légèreté (257 g pour l’EX10, 265 g pour l’EX10 Pro) la rend facile à transporter.

Connectivité intelligente pour analyses et rapports simplifiés

L’EX10 Pro intègre un pointeur laser pour identifier précisément les zones à inspecter. Une connectivité WiFi et UVC permet de transférer les images thermiques sur ordinateur ou mobile, même à distance. Avec le logiciel TI Studio de Raythink, vous analysez et créez des rapports détaillés en quelques clics seulement. Ces outils accélèrent la prise de décision et facilitent la collaboration.

En résumé, la caméra thermique portable EX10 de Raythink marie innovation, robustesse et simplicité d’utilisation. Ce produit convient aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers exigeants. Son prix abordable et ses nombreuses fonctionnalités en font une référence pour toutes les inspections thermiques domestiques ou techniques. Adoptez la EX10 et transformez votre façon de détecter et résoudre les problèmes !

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons (ou pas) de jouer à Kirby et le Monde Oublié Switch 2