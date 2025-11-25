5 raisons (ou pas) de jouer à Kirby et le Monde Oublié Switch 2

En 2022, Kirby et le Monde Oublié avait brillamment réussi le passage de la célèbre boule rose à la plateforme 3D. Le studio HAL Laboratory avait alors livré une aventure colorée et maîtrisée. Aujourd’hui, avec la puissance de la nouvelle console de Nintendo, le titre revient dans une version améliorée : Kirby et le Monde Oublié Switch 2. Cette édition se présente comme l’expérience définitive. Cependant, est-ce une simple mise à jour technique ou une véritable plus-value ?

Un vortex aspire Kirby et ses amis, les projetant sur cette terre inconnue où ils doivent sauver les Waddle Dees des griffes de la Meute des Bêtes. Le titre a reçu un accueil chaleureux, salué pour son intelligence de jeu et son charme. Notre objectif est donc clair. Nous allons décortiquer les véritables atouts et les faiblesses persistantes de cette nouvelle version. Ce guide vous aidera à savoir si vous devez, oui ou non, investir dans ce retour enchanteur.

Raison 1 (Pour) : Sa métamorphose technique exemplaire sur Switch 2

La première raison de craquer est sans conteste la performance. Kirby et le Monde Oublié sur la première Switch était un jeu charmant. Toutefois, il souffrait de limitations techniques notables. Le titre peinait parfois à maintenir ses 30 images par seconde, créant de légers ralentissements. La version Switch 2 corrige ces défauts avec une efficacité redoutable. C’est une véritable refonte technique. En effet, le jeu tourne désormais à un 60 fps constant et stable. Cette fluidité transforme radicalement l’expérience. Chaque saut, chaque aspiration et chaque transformation gagne en réactivité et en précision. Le confort de jeu est ainsi décuplé, rendant l’action bien plus agréable à l’œil et sous les doigts. C’est le jour et la nuit.

Ensuite, la netteté de l’image a été considérablement améliorée. La puissance accrue de la Switch 2 permet d’afficher des graphismes en plus haute résolution. Le léger voile flou qui recouvrait l’aventure originale a presque entièrement disparu. Par conséquent, les textures apparaissent plus fines et les détails des décors ressortent bien mieux. La direction artistique, déjà magnifique, peut enfin s’exprimer pleinement. Les effets de lumière sont plus riches, les couleurs plus profondes, et la modélisation 3D des personnages bénéficie de cette clarté nouvelle. HAL Laboratory nous montre ici une jolie vitrine des capacités de la nouvelle console.

Enfin, un autre confort majeur réside dans la quasi-suppression des temps de chargement. Voyager entre les différents niveaux et le Village Waddle Dee, qui sert de hub central, se fait de manière presque instantanée. Cette fluidité générale rend l’exploration moins hachée et plus immersive. L’enchaînement des missions est plus rapide, ce qui incite davantage à chercher tous les secrets. En somme, cette mise à niveau technique n’est pas un simple gadget. Elle améliore directement et profondément le plaisir de jeu. Pour ceux qui ont connu la version originale, la différence est saisissante et justifie à elle seule de redécouvrir le titre.

Raison 2 (Pour) : Car le Transmorphisme est une idée de génie

Au-delà de la technique, le cœur du jeu bat grâce à une mécanique centrale : le Transmorphisme. Kirby est connu pour sa capacité à aspirer ses ennemis et à copier leurs pouvoirs. Cette mécanique est bien sûr toujours présente et efficace. Cependant, Kirby et le Monde Oublié introduit une variation brillante. Notre héros peut désormais inhaler des objets du décor, bien plus gros que lui, pour en prendre le contrôle. Cette capacité offre des situations de jeu totalement inédites et particulièrement amusantes. Elle est le véritable moteur de la créativité du jeu. Chaque transformation est une nouvelle façon d’interagir avec le monde.

Par exemple, Kirby peut avaler une voiture pour foncer à travers les niveaux et défoncer des murs fissurés. Il peut devenir un distributeur de canettes pour tirer des projectiles sur ses ennemis ou activer des interrupteurs. En se transformant en cône de chantier, il peut effectuer une attaque rodéo pour détruire des blocs fragiles. Chaque objet « transmorphé » possède ses propres contrôles et ouvre des chemins secrets ou des énigmes contextuelles. Cette mécanique est parfaitement intégrée à la conception des niveaux. Elle renouvelle constamment l’intérêt en forçant le joueur à observer son environnement pour dénicher l’objet qui lui permettra de progresser. C’est simple, intuitif et incroyablement fun.

De plus, ce système est soutenu par une progression bien pensée. Au Village Waddle Dee, qui se développe à mesure que l’on sauve ses habitants, se trouve une armurerie. Le joueur peut y utiliser des plans et des pierres de puissance, trouvés dans les niveaux, pour améliorer les pouvoirs copiés. Ainsi, le pouvoir du feu peut évoluer pour devenir un lance-flammes plus puissant, ou même un dragon de lave. Ce système d’amélioration incite à revisiter les zones pour trouver tous les secrets nécessaires. Le Transmorphisme, combiné à l’évolution des pouvoirs, fait de de Kirby et le Monde Oublié Switch 2 un modèle d’efficacité et d’amusement.

Raison 3 (Pour) : Pour sa direction artistique aussi mignonne que mélancolique

Kirby et le Monde Oublié n’est pas seulement un bon jeu de plateforme, c’est aussi un véritable voyage. La direction artistique est une réussite absolue. Elle parvient à créer un univers unique, un monde où la nature a repris ses droits sur les vestiges d’une ancienne civilisation. Mais au lieu d’être sombre et angoissant, ce monde est traité avec la douceur et la rondeur caractéristiques de l’univers Kirby. Ce contraste crée une atmosphère surprenante, à la fois mélancolique et pleine de vie. Explorer un centre commercial envahi par la végétation ou un parc d’attractions figé dans le temps procure un sentiment d’émerveillement constant. C’est une vision poétique et originale.

La variété des environnements est un autre point fort. L’aventure nous emmène des plages de sable fin aux vallées glacées, en passant par des déserts arides et des usines menaçantes. Chaque monde possède sa propre identité visuelle, ses propres couleurs et ses propres secrets. Les artistes de HAL Laboratory ont réalisé un travail remarquable sur la modélisation 3D. Les personnages, avec leur aspect presque textile, contrastent magnifiquement avec les matériaux bruts et usés des décors. La netteté accrue de la version Switch 2 permet d’apprécier pleinement la finesse de ce travail. Les animations, déjà excellentes, gagnent en fluidité et renforcent le caractère attachant de Kirby et des créatures qu’il rencontre.

Enfin, l’ambiance est sublimée par une bande-son orchestrale de grande qualité. Les musiques accompagnent l’action avec justesse, alternant entre des thèmes épiques lors des combats de boss et des mélodies plus douces pendant les phases d’exploration. Le sound design est également très soigné, chaque son contribuant à rendre le monde plus vivant et les actions plus satisfaisantes. Cette cohérence entre le visuel et le sonore crée une immersion totale. On se prend à vouloir explorer chaque recoin, non seulement pour les récompenses, mais simplement pour le plaisir de découvrir ces paysages magnifiques. C’est une véritable leçon de design.

Raison 4 (Contre) : À cause de son tarif qui pique un peu trop

Malgré ses immenses qualités, un obstacle majeur se dresse sur la route de Kirby et le Monde Oublié Switch 2 : son prix. Nintendo positionne cette version améliorée comme un jeu neuf. Il est donc vendu au prix fort, soit 79,99 euros. Ce tarif est celui d’une nouveauté majeure, développée spécifiquement pour la Switch 2. Or, nous parlons ici d’un jeu initialement sorti en 2022. Bien que les améliorations techniques soient réelles et bienvenues, le coût peut sembler excessif pour un titre qui n’est pas entièrement nouveau. Cette stratégie tarifaire risque de freiner de nombreux joueurs.

Certes, Nintendo propose une mise à niveau pour les possesseurs de la version originale sur Switch. Celle-ci est facturée 19,99 euros. Sur le papier, l’initiative est louable. Cependant, même ce montant peut paraître élevé pour ce qui s’apparente, pour beaucoup, à un patch de performance.

Finalement, la question du rapport qualité-prix se pose sérieusement. Pour un nouveau joueur qui découvre la licence, l’investissement peut se justifier au vu de la qualité globale du titre. Mais pour les vétérans qui ont déjà exploré le monde oublié, la décision est plus complexe. Faut-il payer 20 euros simplement pour une meilleure fluidité et une résolution accrue ? Pour les puristes de la performance, la réponse sera peut-être oui. Pour les autres, il serait sans doute plus sage d’attendre une éventuelle promotion. Ce positionnement tarifaire est le principal point noir d’un jeu autrement excellent.

Raison 5 (Contre) : Si vous cherchez un défi relevé et de l’exploration

Le second point faible de Kirby et le Monde Oublié est sa difficulté générale. Le jeu est conçu pour être très accessible, ce qui est une marque de fabrique de la série. Le parcours principal ne posera donc quasiment aucun problème, même aux joueurs les moins expérimentés. Kirby dispose de beaucoup de vie, et les ennemis comme les boss sont rarement menaçants. Si vous êtes un amateur de jeux de plateforme exigeants, vous risquez de trouver l’aventure principale bien trop facile. Cette absence de challenge peut engendrer une certaine lassitude sur la durée, l’impression de survoler les niveaux sans jamais être réellement mis en danger.

Le véritable défi se trouve en réalité dans les objectifs secondaires. Chaque niveau contient des missions secrètes à accomplir, comme trouver des passages cachés ou terminer une zone sans subir de dégâts. De plus, un épilogue, le Pays des Étoiles Filantes, propose des versions bien plus ardues des niveaux existants. Le jeu manque peut-être d’un mode « difficile » dès le départ pour satisfaire les joueurs en quête d’un challenge plus corsé.

Enfin, la structure des niveaux est assez linéaire. Bien qu’ils regorgent de secrets, les chemins à suivre sont souvent très balisés. Le jeu n’encourage que très peu l’exploration libre. On progresse dans des couloirs, certes très larges et jolis, mais qui laissent peu de place à l’imprévu. Cette linéarité est accentuée en mode coopération. Un second joueur peut incarner Bandana Waddle Dee, mais la caméra reste centrée sur Kirby. Cette contrainte peut être frustrante, limitant les mouvements du second joueur. Si vous aimez vous perdre dans de vastes mondes ouverts, ce Kirby ne comblera pas vos attentes.

Produit disponible sur Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch)

Voir l'offre 49,90 €