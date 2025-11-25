Tides of Annihilation dévoile son système de combat dans un nouveau trailer de gameplay

La Chine continue sa marche vers la consécration dans le monde vidéoludique ! Lors du Xbox Partner Preview de jeudi dernier, le studio chinois Eclipse Glow Games a frappé fort en dévoilant un tout nouveau trailer de son jeu d’action-aventure Tides of Annihilation. On y a pu apercevoir les mécaniques de combat, et en cadeau, un combat de boss. Décryptage.

Tides of Annihilation : une plongée dans l’univers arthurien

Depuis la révélation de Tides of Annihilation en février dernier, l’équipe d’Eclipse Glow Games a bien avancé sur son développement. Le studio chinois a donc profité du Xbox Partner Preview du 20 novembre pour dévoiler le gameplay du jeu dans un trailer, baptisé “Break the Mirror”. Kun Fu, le producteur principal chez Eclipse Glow Games, a également levé le voile sur son univers dans la foulée.

Tides of Annihilation tire donc son histoire de la mythologie arthurienne. Le joueur incarne Gwendolyn, Gwendolyn, héroïne solitaire et survivante d’un Londres dévasté. Elle évoluera dans un monde brisé par des entités mystiques capables de plier la réalité, avec une seule mission en tête : retrouver sa sœur disparue.

Pour affronter cette menace, Gwendolyn s’allie à des chevaliers spectraux issus de la légende arthurienne. Parmi ces derniers, il y a Sir Lamorak, qu’elle peut invoquer en combat. Guidée par le mythe du Saint-Graal, elle explore un Londres déformé, affronte des sorcières capables de manipuler les dimensions et tente de restaurer un monde au bord de l’effondrement tout en luttant contre ses propres cicatrices.

Le trailer met en lumière ce qui s’impose désormais comme la signature du jeu : le Dual Frontline Battle System. Grâce à cette mécanique, Gwendolyn et Sir Lamorak peuvent synchroniser leurs attaques, briser les défenses ennemies et enchaîner des combos spectaculaires. Le joueur peut également changer de chevalier spectral en plein affrontement, chacun d’eux possédant ses propres capacités.

L’autre révélation majeure, c’est l’importance du Mirror Folded Realm, un royaume miroir qui peut interagir en temps réel avec les combats. Le trailer dévoile un affrontement intense contre Tyronoe, une sorcière capable de manipuler ces dimensions pliées. Gwendolyn alterne donc entre la réalité “normale” et ce monde déformé. Quant à Lamorak, il agit depuis l’arrière-plan pour créer des ouvertures ou briser les barrières magiques de l’ennemi.

Pour le moment, Tides of Annihilation n’a pas encore de date de sortie. En attendant, nous vous laissons découvrir le gameplay dans la bande-annonce ci-dessous :