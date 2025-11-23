Ys X: Proud Nordics se dévoile en version ultime, la sortie est pour février 2026

Pour fêter dignement son 45e anniversaire, Nihon Falcom a réservé un cadeau surprise pour les fans de JRPG. Le 20 novembre dans la soirée, le studio japonais officialise le retour de la saga Ys avec Ys X: Proud Nordics, une version enrichie et largement étoffée de Ys X: Nordics. La version définitive des aventures d’Adol et Karja débarque donc pour la première fois en Occident en 2026, avec la promesse d’offrir l’expérience la plus complète aux joueurs. Bande-annonce, nouveautés de gameplay…voici tout ce qu’on sait !

Au centre de cette version définitive, on retrouve Adol et Karja, toujours liés par le mystérieux “Mana Bind”. Ys X: Proud Nordics a également rajouté une couche narrative supplémentaire avec l’introduction de l’île d’Öland, une nouvelle zone intégrée naturellement à l’histoire du jeu. Enfin, deux nouveaux personnages majeurs feront leur entrée : Canute et Astrid, surnommés les “Shield Siblings”.

Avec Ys X: Proud Nordics, Nihon Falcom revisite en profondeur plusieurs mécaniques. Parmi les nouveautés, il y a le Mana Hold, une capacité permettant d’interagir plus largement avec l’environnement. Cette technique permet notamment aux joueurs de saisir des objets, créer des plateformes, ou encore manipuler des structures.

La navigation, déjà saluée dans la version originale, s’enrichit de nouveaux événements dynamiques. On a entre autres les Golden Symbols, des zones maritimes conçues pour accueillir des combats navals instantanés. Les joueurs pourront également s’essayer à des courses terrestres et maritimes via les Mana Ride Races.

Mais le morceau le plus corsé reste le Muspelheim Shrine. Il s’agit d’un donjon chronométré, pensé comme le défi ultime d’Ys X: Proud Nordics. Ce labyrinthe mettra les nerfs des joueurs à rude épreuve, avec à la clé les Deepcrystals, des objets rares capables de modifier certaines règles du donjon. Enfin, en plus d’améliorations de confort et de performances, vise une expérience de jeu optimale, notamment sur PS5 avec la prise en charge du 4K / 120fps.

Ys X: Proud Nordics sortira le 20 février 2026 en Occident, et sera disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, GOG et Epic. Vous pouvez regarder le trailer de présentation du jeu dans la vidéo ci-dessous :