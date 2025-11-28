SteelSeries en promo : des deals à ne pas manquer – Black Friday 2025

Le Black Friday approche à grands pas et, comme chaque année, les chasseurs de bonnes affaires sont à l’affût des offres high-tech les plus alléchantes. Parmi les incontournables de cette édition 2024, SteelSeries se démarque en proposant des réductions exceptionnelles sur ses références phares dans l’univers des périphériques gaming. Casques immersifs, claviers ultra performants, souris rapides : la marque offre la panoplie idéale pour optimiser son équipement ou gâter ses proches.

Des casques gaming pour toutes les envies

Impossible d’évoquer SteelSeries sans penser à ses casques qui font figure de référence sur la scène eSport, aussi bien pour leur confort que pour leur qualité sonore. Cette année, la marque propose de vrais bons plans :

Arctis Nova 3P Wireless : compatible PlayStation, Xbox, Switch et PC, ce casque sans-fil garantit un confort longue durée pour les longues sessions de jeu. Parfait aussi pour échanger clairement avec ses coéquipiers en vocal. Il passe à 79,99 € au lieu de 99,99 €.

: compatible PlayStation, Xbox, Switch et PC, ce casque sans-fil garantit un confort longue durée pour les longues sessions de jeu. Parfait aussi pour échanger clairement avec ses coéquipiers en vocal. Il passe à au lieu de 99,99 €. Arctis Nova 7 Gen 2 : le casque gamer polyvalent par excellence, capable de se connecter en Bluetooth et en 2,4 GHz. Son atout : une autonomie généreuse et un son immersif. Il est désormais à 149,99 € au lieu de 199,99 €.

: le casque gamer polyvalent par excellence, capable de se connecter en Bluetooth et en 2,4 GHz. Son atout : une autonomie généreuse et un son immersif. Il est désormais à au lieu de 199,99 €. Arctis Nova Pro Wireless : le haut de gamme de SteelSeries avec réduction active du bruit et station de base évoluée. Les batteries interchangeables assurent de ne jamais être à court. Il chute à 249,99 € au lieu de 379,99 €.

Claviers gaming : style et performance

Les amateurs de précision et de personnalisation vont aussi trouver leur bonheur chez SteelSeries.

Apex 3 TKL FR : format compact, touches silencieuses, résistant aux éclaboussures… Tout pour un bureau élégant et efficace, à 39,99 € (contre 54,99 €).

: format compact, touches silencieuses, résistant aux éclaboussures… Tout pour un bureau élégant et efficace, à (contre 54,99 €). Apex Pro Mini FR : un clavier 60 % qui mise sur la vitesse grâce à ses switchs réglables, idéal pour les gamers exigeants. Il passe à 99,99 € (au lieu de 139,99 €).

: un clavier 60 % qui mise sur la vitesse grâce à ses switchs réglables, idéal pour les gamers exigeants. Il passe à (au lieu de 139,99 €). Apex Pro TKL Gen 3 : pour l’eSport, ce modèle tenkeyless combine précision et robustesse, à 179,99 € (au lieu de 239,99 €).

Souris : rapidité et légèreté au menu

Enfin, pour compléter le setup, SteelSeries casse les prix sur ses souris les plus convoitées.

Rival 3 WL Gen 2 : une souris sans fil fiable, précise et endurante, idéale pour les marathons gaming, à 49,99 € au lieu de 59,99 €.

: une souris sans fil fiable, précise et endurante, idéale pour les marathons gaming, à au lieu de 59,99 €. Aerox 3 Wireless (2022) Ghost : pour ceux qui cherchent la légèreté extrême et un design qui en impose, elle affiche le tarif incroyable de 49,99 € (contre 109,99 €).

Ce Black Friday s’annonce donc explosif pour les amateurs de jeux vidéo ! Que vous souhaitiez renouveler votre setup ou offrir un cadeau original, SteelSeries propose de quoi satisfaire toutes les exigences. Alors, craquerez-vous pour une de ces pépites ? Partagez vos envies et vos bons plans dans les commentaires ou sur nos réseaux !