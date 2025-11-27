Actualités

ChatGPT révolutionne son mode vocal avec une mise à jour clé

L’expérience vocale de ChatGPT vient de franchir une étape importante. OpenAI a corrigé l’un des défauts majeurs de cette fonctionnalité : l’impossibilité de combiner voix et interface visuelle. Désormais, les utilisateurs peuvent parler à ChatGPT tout en suivant le fil de la conversation, consulter les réponses écrites et même afficher des images ou cartes en temps réel.

Une interface vocale enfin intégrée au chat

Jusqu’à présent, utiliser le mode vocal de ChatGPT ressemblait à un appel téléphonique sans repères visuels. L’écran se réduisait à un cercle bleu sur fond noir, isolant l’utilisateur du reste de la discussion. Impossible de revoir les messages précédents ou de demander à l’IA de commenter une image sans basculer vers un autre mode. Cette limitation freinait l’usage quotidien et donnait une impression de coupure avec l’expérience globale.

La nouvelle mise à jour change radicalement la donne. Le mode vocal est désormais intégré directement dans le fil de discussion. Par conséquent, les utilisateurs peuvent parler, lire les réponses qui s’affichent en temps réel et consulter les éléments visuels associés. Cette fusion des modes textuel et vocal rend l’interaction plus intuitive et plus proche d’une conversation humaine.

ChatGPT gagne en fluidité et en polyvalence

Avec cette évolution, ChatGPT devient un outil plus polyvalent. En effet, les utilisateurs peuvent demander à l’IA d’analyser une photo, une carte ou un document tout en restant en mode vocal. Cela ouvre la voie à des usages pratiques, comme commenter une image de voyage ou obtenir des explications sur un schéma sans interrompre la discussion.

Par ailleurs, cette fluidité renforce l’attrait de ChatGPT pour un usage quotidien, que ce soit sur mobile ou sur le web. OpenAI déploie progressivement cette mise à jour à l’ensemble des utilisateurs. En tout cas, cette amélioration rend l’expérience plus fluide, interactive et adaptée aux usages modernes.

