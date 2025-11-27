Tomb Raider : Lara Croft décroche deux nouveaux records mondiaux  

Près de trois décennies après sa première apparition, Lara Croft continue encore d’écrire l’histoire du jeu vidéo. L’héroïne de Tomb Raider, déjà figure incontournable de la pop culture, vient d’être sacrée par le Guinness World Records avec deux nouveaux titres mondiaux. La prochaine star de Netflix confirme donc son statut d’icône absolue, avant l’arrivée de la saison 2 de la série animée.

Lara Croft, d’héroïne de Tomb Raider à une véritable star de la pop culture

Si on vous demande qui est l’héroïne d’un jeu vidéo la plus célèbre, la majorité d’entre vous répondra sûrement Lara Croft. Et ce n’est pas un hasard : depuis la sortie du premier jeu Tomb Raider il y a 30 ans, Lara est devenue une vraie icône de l’industrie, dépassant même le cadre du jeu vidéo. On la voyait dans la mode, le cinéma, les conventions et même dans certains espaces académiques. Et, même après 30 ans d’existence, elle n’a pas perdu une seule étincelle de sa splendeur.

Cette attractivité intacte a donc valu à Lara Croft deux nouveau records dans le Guinness World Records. Le premier la consacre comme la héroïne de jeu vidéo la plus vendue de tous les temps, avec plus de 100 millions de jeux Tomb Raider écoulés à travers le monde à ce jour. Depuis 1996, chaque génération de joueurs a rencontré, d’une façon ou d’une autre, la célèbre archéologue, et cette fidélité se traduit aujourd’hui par ce chiffre vertigineux.

Le second record illustre quant à lui l’ampleur médiatique du personnage. Lara Croft devient donc officiellement le personnage de jeu vidéo ayant figuré sur le plus grand nombre de couvertures de magazines, avec plus de 2 300 Unes recensées en avril 2025. Gaming, cinéma, lifestyle : peu de personnages virtuels peuvent se targuer d’une telle omniprésence dans les médias traditionnels.

Avec ces deux nouveaux records, Lara Croft confirme sa place dans le panthéon du jeu vidéo. Icône de plusieurs générations, figure féminine majeure et héroïne la plus vendue de l’histoire, elle demeure l’une des personnalités virtuelles les plus influentes jamais créées. Si vous voulez la découvrir sous une nouvelle angle, rendez-vous sur Netflix le 11 décembre prochain pour la saison 2 de la série animée Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.