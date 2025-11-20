Netflix officialise la saison 2 de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 

La célèbre aventurière adulé de tous revient pour une ultime chasse aux trésors sur Netflix. La plateforme vient de confirmer que la saison 2 de Tomb Raider : The Legend of Lara Croft arrivera en décembre, et qu’il s’agira de la dernière. Au menu : des reliques africaines, des masques sacrés, et un pouvoir aux implications divines. Et on a déjà les premières images !

Des masques et une quête mystique pour la saison 2 de Tomb Raider

Le rendez-vous est pris. Les fans de Lara Croft peuvent s’attendre à une conclusion dense, avec la saison 2 de Tomb Raider : The Legend of Lara Croft. Cette dernière marquera également la fin de la série Netflix, qui sera disponible sur la plateforme dès le 11 décembre 2025.

La dernière bande-annonce, dévoilée il y a quelques heures, dévoile des séquences spectaculaires pour l’ultime saison de Tomb Raider. On voit Lara en pleine course autour du monde, des masques mystiques dotés de pouvoirs, et même un combat aquatique surprenant contre…un requin. Oui, un requin !

Voyez par vous-même dans la bande-annonce ci-dessous :

Pour cette quête, Lara ne sera plus seule. Sam Nishimura, amie et partenaire de confiance, revient aux côtés de l’exploratrice. Ensemble, elles devront faire face à une adversaire influente dont les motivations restent encore opaques.

Au cœur de cette seconde saison, Lara se lance sur la piste d’anciens masques sacrés Orisha, subtilisés et disséminés à travers plusieurs régions d’Afrique. Ces artefacts, porteurs d’une force ancienne que certains souhaitent manipuler, seront l’élément déclencheur d’une aventure plus riche en actions que tout ce que l’héroïne a affronté jusque-là.

Côté casting Hayley Atwell reprend son rôle de narratrice vocale en incarnant Lara Croft. À ses côtés se tient Karen Fukuhara, prêtant sa voix à Sam Nishimura. O-T Fagbenle incarnera Eshu, un nouveau personnage, tandis qu’Allen Maldonado retrouve Zip. Enfin, Earl Baylon revient en Jonah Maiava, le fidèle allié de Lara. La production reste entre les mains de Legendary Television, Powerhouse Animation Studios et Story Kitchen, assurant la continuité visuelle et narrative avec la première saison.

Rendez-vous donc sur Netflix le 11 décembre prochain pour la saison finale de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.