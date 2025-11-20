Fatal Frame II: Crimson Butterfly revient en Remake, on connaît la date de sortie

Un des classiques de l’horreur japonaise classique se refait une beauté ! Le chef-d’œuvre de la peur psychologique, Fatal Frame II: Crimson Butterfly, s’apprête à renaître sous forme de remake. Le week-end dernier, Koei Tecmo et Team NINJA ont levé le voile sur un remake complet, prévu pour 2026. Une occasion de revivre les aventures des jumelles Mio et Mayu avec l’expérience new gen des dernières machines…

Voir aussi : Red Dead Redemption débarque sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2…et mobile

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake : une refonte complète de l’ambiance et du gameplay

Annoncé lors d’un Nintendo Direct en septembre 2025, puis au State of Play de novembre, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est bien plus qu’un simple remaster : il s’agit d’une refonte intégrale. Selon Koei Tecmo, les graphismes sont retravaillés avec des textures affinées, des contrastes d’ombre et de lumière saisissants. Quant à l’audio, il bénéficie d’une spatialisation retravaillée pour plonger les joueurs au cœur de l’angoisse.

Mais l’originalité du remake ne s’arrête pas là. La Camera Obscura, signature de la série, revient avec de nouvelles fonctions. Cette fois, des effets de zoom, mise au point et filtres seront présents pour enrichir tant l’exploration que les affrontements. En alignant précisément le focus sur un spectre, les joueurs peuvent également déclencher un état appelé Shutter Chance. Pendant cette fenêtre, un cliché bien placé infligera alors des dégâts importants aux ennemis.

De plus, un mécanisme baptisé Fatal Time permet, lorsqu’un « Fatal Frame » est déclenché durant cette période, de prendre plusieurs photos rapides pour maximiser les dégâts. Autre ajout majeur : la mécanique de tenir la main de Mayu, la sœur jumelle de Mio. En se tenant la main, les deux personnages pourront restaurer leur santé et puissance spirituelle.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam) le 12 mars 2026 au prix de 49,99 €. L’édition Digital Deluxe à 69,99 $ inclura la bande-son numérique, un artbook, ainsi que des bonus cosmétiques (charmes, gants dentelle, tenues gothiques).

Les joueurs qui précommandent recevront des bonus : talisman esprit, oreilles de chat (noires ou blanches), ainsi que des costumes inspirés du jeu original. Les précommandes sont déjà ouvertes sur plusieurs plateformes, bien que la version Nintendo Switch 2 semble suivre un calendrier légèrement différé.

En attendant, appréciez la bande-annonce :